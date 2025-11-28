Рейтинг@Mail.ru
Экипаж российской БМП уничтожил фортификационное сооружение ВСУ - РИА Новости, 28.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
10:17 28.11.2025
Экипаж российской БМП уничтожил фортификационное сооружение ВСУ
Экипаж российской БМП уничтожил фортификационное сооружение ВСУ
Экипаж российской боевой машины пехоты на одном из направлений спецоперации уничтожил фортификационное сооружение и пулеметный расчет ВСУ, сообщили в Минобороны РИА Новости, 28.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Российская БМП в зоне спецоперации
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Российская БМП в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Экипаж российской боевой машины пехоты на одном из направлений спецоперации уничтожил фортификационное сооружение и пулеметный расчет ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
Младший сержант Ринат Бикчинтаев в составе боевой машины пехоты обеспечивал огневую поддержку наступающим штурмовым подразделениям на одном из тактических направлений спецоперации, рассказали в МО РФ.
"Прибыв на позицию, экипаж столкнулся с мощным сопротивлением противника, что серьезно замедляло темп продвижения штурмовиков. В условиях непрекращающегося артиллерийского обстрела противника, военнослужащий уничтожил фортификационное сооружение и пулеметный расчет противника", - говорится в сообщении.
В Минобороны РФ отметили, что благодаря умелым действиям Рината противнику было нанесено огневое поражение. За счёт этого были созданы благоприятные условия для продвижения штурмовых подразделений.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Огнеметчик уничтожил минометный расчет и склад с боекомплектом ВСУ
28 июля, 00:11
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
