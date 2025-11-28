https://ria.ru/20251128/spetsoperatsiya-2058267574.html
Экипаж российской БМП уничтожил фортификационное сооружение ВСУ
Экипаж российской боевой машины пехоты на одном из направлений спецоперации уничтожил фортификационное сооружение и пулеметный расчет ВСУ, сообщили в Минобороны РИА Новости, 28.11.2025
Экипаж российской БМП уничтожил фортификационное сооружение ВСУ
