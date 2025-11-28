МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Украинские военнослужащие в Сумской области сводят счеты с жизнью из-за низкого уровня боевого духа, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По его словам, две контратаки, которые украинские войска пытались провести в районе поселка Варачино, оказались безуспешными.

По данным Минобороны, за предыдущие сутки подразделения группировки "Север", действующие в Сумской области, нанесли поражение двум механизированным десантно-штурмовым бригадам ВСУ и бригаде теробороны. В общей сложности в зоне ответственности "Севера" ВСУ потеряли не менее 135 солдат и 12 автомобилей.