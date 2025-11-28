Рейтинг@Mail.ru
ВСУ начали сводить счеты с жизнью на позициях в Сумской области
Специальная военная операция на Украине
 
06:46 28.11.2025 (обновлено: 11:53 28.11.2025)
ВСУ начали сводить счеты с жизнью на позициях в Сумской области
ВСУ начали сводить счеты с жизнью на позициях в Сумской области
Украинские военнослужащие в Сумской области сводят счеты с жизнью из-за низкого уровня боевого духа, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 28.11.2025
ВСУ начали сводить счеты с жизнью на позициях в Сумской области

ВСУ начали сводить счеты с жизнью из-за низкого уровня боевого духа

Украинский военнослужащий
Украинский военнослужащий
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Украинские военнослужащие в Сумской области сводят счеты с жизнью из-за низкого уровня боевого духа, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Низкий уровень боевого духа и мотивации привел к тому, что на позициях противника в Сумской области отмечаются случаи суицида военнослужащих ВСУ", — сказал собеседник агентства.
Боец 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
"Где мы, там — победа". Как громят ВСУ на самых горячих участках фронта
Вчера, 08:00
По его словам, две контратаки, которые украинские войска пытались провести в районе поселка Варачино, оказались безуспешными.
По данным Минобороны, за предыдущие сутки подразделения группировки "Север", действующие в Сумской области, нанесли поражение двум механизированным десантно-штурмовым бригадам ВСУ и бригаде теробороны. В общей сложности в зоне ответственности "Севера" ВСУ потеряли не менее 135 солдат и 12 автомобилей.
Российская армия создает в Сумской области зону безопасности. Как пояснял Владимир Путин, это стало результатом нападения украинских боевиков на Курскую область. По словам президента, у России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность, а действия войск продиктованы логикой развития конфликта.
