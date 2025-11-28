https://ria.ru/20251128/spetsoperatsiya-2058240439.html
ВСУ провалили две контратаки в Сумской области, в том числе в районе поселка Варачино, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 28.11.2025
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
в мире
сумская область
