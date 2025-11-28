Рейтинг@Mail.ru
ВСУ провалили две контратаки в Сумской области
Специальная военная операция на Украине
 
06:42 28.11.2025
ВСУ провалили две контратаки в Сумской области
ВСУ провалили две контратаки в Сумской области, в том числе в районе поселка Варачино, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 28.11.2025
РИА Новости
2025
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. ВСУ провалили две контратаки в Сумской области, в том числе в районе поселка Варачино, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Противник провел две безуспешные контратаки, том числе в районе Варачино", - сказал собеседник агентства.
ВС России отразили четыре попытки контратаки ВСУ в Сумской области
20 октября, 06:51
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
