Раненный при штурме российский десантник остался и выполнил задачу - РИА Новости, 28.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:25 28.11.2025 (обновлено: 09:56 28.11.2025)
Раненный при штурме российский десантник остался и выполнил задачу
Раненный при штурме российский десантник остался и выполнил задачу - РИА Новости, 28.11.2025
Раненный при штурме российский десантник остался и выполнил задачу
Раненный при штурме опорного пункта под Часовым Яром десантник 331-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии с... РИА Новости, 28.11.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Раненный при штурме российский десантник остался и выполнил задачу

Раненный под Часовым Яром десантник не отошел с позиции, пока не выполнил задачу

© РИА НовостиРаненный при штурме опорного пункта под Часовым Яром десантник 331-го полка 98-й дивизии ВДВ с позывным "Грач"
Раненный при штурме опорного пункта под Часовым Яром десантник 331-го полка 98-й дивизии ВДВ с позывным Грач - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости
Раненный при штурме опорного пункта под Часовым Яром десантник 331-го полка 98-й дивизии ВДВ с позывным "Грач"
ЛУГАНСК, 28 ноя – РИА Новости. Раненный при штурме опорного пункта под Часовым Яром десантник 331-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии с позывным "Грач" не отошел с позиции, пока не выполнил задачу.
"Задача была - штурмануть опорные пункты в лесополосе… Запрыгнули в блиндаж, начали стрелять, меня сначала в ногу ранило, я сначала за брустер отскочил, пережгутовался и продолжил бой", - рассказал РИА Новости "Грач".
Он пояснил, что блиндаж обороняли девять украинских военнослужащих, и несмотря на то, что группа десантников была меньше, они успешно взяли опорный пункт.
"Когда они поняли, что уже не сдержат нас, начался минометный обстрел уже вокруг блиндажа. Плечо ранило, голову задело, в груди было два ранения", - рассказал десантник.
Он уточнил, что также ВСУ несмотря на то, что они не знали, живы ли украинские солдаты, атаковали блиндаж FPV-дронами. Когда атаки завершились, несмотря на ранения, десантник доложил командирам, что задача выполнена, и после того, как выдвинулась к блиндажу следующая группа десантников, начал отходить на позиции.
"Мне давала силы семья, жена и трое детей. Всю дорогу, пока я откатывался, я думал только о них. Это очень много сил придает, когда тебя дома ждут и любят. Одиннадцать месяцев меня потом лечили. Но задача была выполнена, у нас ребята все герои. Потому что мы не можем отступать. Родина поставила задачу, мы должны ее выполнить в любом случае", - сказал боец.
