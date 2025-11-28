Раненный при штурме российский десантник остался и выполнил задачу

ЛУГАНСК, 28 ноя – РИА Новости. Раненный при штурме опорного пункта под Часовым Яром десантник 331-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии с позывным "Грач" не отошел с позиции, пока не выполнил задачу.

"Задача была - штурмануть опорные пункты в лесополосе… Запрыгнули в блиндаж, начали стрелять, меня сначала в ногу ранило, я сначала за брустер отскочил, пережгутовался и продолжил бой", - рассказал РИА Новости "Грач".

Он пояснил, что блиндаж обороняли девять украинских военнослужащих, и несмотря на то, что группа десантников была меньше, они успешно взяли опорный пункт.

"Когда они поняли, что уже не сдержат нас, начался минометный обстрел уже вокруг блиндажа. Плечо ранило, голову задело, в груди было два ранения", - рассказал десантник.

Он уточнил, что также ВСУ несмотря на то, что они не знали, живы ли украинские солдаты, атаковали блиндаж FPV-дронами. Когда атаки завершились, несмотря на ранения, десантник доложил командирам, что задача выполнена, и после того, как выдвинулась к блиндажу следующая группа десантников, начал отходить на позиции.