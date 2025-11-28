https://ria.ru/20251128/spetsoperatsiya-2058233919.html
Раненный при штурме российский десантник остался и выполнил задачу
28.11.2025
Раненный при штурме российский десантник остался и выполнил задачу
Раненный при штурме опорного пункта под Часовым Яром десантник 331-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии с...
Раненный при штурме российский десантник остался и выполнил задачу
Раненный под Часовым Яром десантник не отошел с позиции, пока не выполнил задачу
ЛУГАНСК, 28 ноя – РИА Новости. Раненный при штурме опорного пункта под Часовым Яром десантник 331-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии с позывным "Грач" не отошел с позиции, пока не выполнил задачу.
"Задача была - штурмануть опорные пункты в лесополосе… Запрыгнули в блиндаж, начали стрелять, меня сначала в ногу ранило, я сначала за брустер отскочил, пережгутовался и продолжил бой", - рассказал РИА Новости "Грач".
Он пояснил, что блиндаж обороняли девять украинских военнослужащих, и несмотря на то, что группа десантников была меньше, они успешно взяли опорный пункт.
"Когда они поняли, что уже не сдержат нас, начался минометный обстрел уже вокруг блиндажа. Плечо ранило, голову задело, в груди было два ранения", - рассказал десантник.
Он уточнил, что также ВСУ
несмотря на то, что они не знали, живы ли украинские солдаты, атаковали блиндаж FPV-дронами. Когда атаки завершились, несмотря на ранения, десантник доложил командирам, что задача выполнена, и после того, как выдвинулась к блиндажу следующая группа десантников, начал отходить на позиции.
"Мне давала силы семья, жена и трое детей. Всю дорогу, пока я откатывался, я думал только о них. Это очень много сил придает, когда тебя дома ждут и любят. Одиннадцать месяцев меня потом лечили. Но задача была выполнена, у нас ребята все герои. Потому что мы не можем отступать. Родина поставила задачу, мы должны ее выполнить в любом случае", - сказал боец.