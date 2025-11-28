Группа российских бойцов уничтожила минометный расчет ВСУ

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Группа российских военнослужащих скрытно обошла миномётный расчёт ВСУ, захватила позицию и уничтожила троих боевиков, сообщили в Минобороны РФ.

"В районе одного из участков местности подразделение под руководством старшего лейтенанта Дмитрия Лишанова осуществляло штурмовую операцию по захвату укрепленных вражеских позиций", - говорится в сообщении.