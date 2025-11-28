https://ria.ru/20251128/spetsoperatsiya-2058218907.html
Группа российских бойцов уничтожила минометный расчет ВСУ
Группа российских военнослужащих скрытно обошла миномётный расчёт ВСУ, захватила позицию и уничтожила троих боевиков, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
россия
2025
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Группа российских военнослужащих скрытно обошла миномётный расчёт ВСУ, захватила позицию и уничтожила троих боевиков, сообщили в Минобороны РФ.
"В районе одного из участков местности подразделение под руководством старшего лейтенанта Дмитрия Лишанова осуществляло штурмовую операцию по захвату укрепленных вражеских позиций", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Лишанов руководил группой, выполнявшей задачу по уничтожению живой силы и техники противника. Противник при этом оказывал активное огневое воздействие - вёл минометный и артиллерийский обстрел.
"Группа скрытно обошла с тыла опорный пункт с минометным расчетом, на котором закрепились украинские националисты. Офицер грамотно организовал захват позиций противника и успешно выполнил поставленную задачу. В ходе стрелкового боя лично уничтожил трех военнослужащих ВСУ
", - добавили в МО РФ
.
Благодаря отважным и быстрым действиям старшего лейтенанта группа выполнила поставленную задачу без потерь среди личного состава.