Группа российских бойцов уничтожила минометный расчет ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:02 28.11.2025
Группа российских бойцов уничтожила минометный расчет ВСУ
Группа российских бойцов уничтожила минометный расчет ВСУ - РИА Новости, 28.11.2025
Группа российских бойцов уничтожила минометный расчет ВСУ
Группа российских военнослужащих скрытно обошла миномётный расчёт ВСУ, захватила позицию и уничтожила троих боевиков, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
россия
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Группа российских бойцов уничтожила минометный расчет ВСУ

Группа российских бойцов скрытно обошла минометный расчет ВСУ и уничтожила его

Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Группа российских военнослужащих скрытно обошла миномётный расчёт ВСУ, захватила позицию и уничтожила троих боевиков, сообщили в Минобороны РФ.
"В районе одного из участков местности подразделение под руководством старшего лейтенанта Дмитрия Лишанова осуществляло штурмовую операцию по захвату укрепленных вражеских позиций", - говорится в сообщении.
Беспилотник во время совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии Запад-2025 на полигоне Борисовский в Минской области - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
На Западе забили тревогу из-за новой тактики ВС России в зоне СВО
Вчера, 19:06
Отмечается, что Лишанов руководил группой, выполнявшей задачу по уничтожению живой силы и техники противника. Противник при этом оказывал активное огневое воздействие - вёл минометный и артиллерийский обстрел.
"Группа скрытно обошла с тыла опорный пункт с минометным расчетом, на котором закрепились украинские националисты. Офицер грамотно организовал захват позиций противника и успешно выполнил поставленную задачу. В ходе стрелкового боя лично уничтожил трех военнослужащих ВСУ", - добавили в МО РФ.
Благодаря отважным и быстрым действиям старшего лейтенанта группа выполнила поставленную задачу без потерь среди личного состава.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
