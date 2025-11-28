Солдаты на военных базах в Норвегии жалуются на неразнообразную еду

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Солдаты на военных базах "Сула" и "Кулсос" в Норвегии жалуются на качество и отсутствие разнообразия предоставляемой еды, они вынуждены сами покупать и готовить себе пищу, сообщил журнал Солдаты на военных базах "Сула" и "Кулсос" в Норвегии жалуются на качество и отсутствие разнообразия предоставляемой еды, они вынуждены сами покупать и готовить себе пищу, сообщил журнал Forsvarets forum , издаваемый норвежскими ВС.

По данным журнала, за питание на базах "Сула" и "Кулсос" отвечает частный оператор, а не вооруженные силы Норвегии

"На обеих базах солдаты сообщают, что недовольны качеством предлагаемой еды... Некоторые солдаты в Суле говорят, что у них нет аппетита, поскольку их рацион питания очень скудный", - говорится в сообщении издания.

Как рассказал журналу один из служащих базы, солдаты могут есть предоставляемую пищу в среднем лишь раз в неделю, поскольку она выглядит неаппетитно, блюда часто жирные и не всегда хорошо прожаренные, в еде мало разнообразия, почти нет фруктов и овощей. Другой собеседник издания пожаловался на молоко и сок с комочками и испорченные фрукты.

Журнал уточнил, что солдаты вынуждены почти каждый день покупать и готовить себе пищу сами, а не питаться в столовой: по словам служащих, они хотели бы тратить свою зарплату на другие вещи, но почти вся она уходит на еду. По сведениям издания, в этой связи командиры на базах начали предоставлять солдатам купоны на скидку для заказа пищи, поскольку знают, что иногда им нечего есть.