Солдаты на военных базах в Норвегии жалуются на неразнообразную еду - РИА Новости, 28.11.2025
18:01 28.11.2025
Солдаты на военных базах в Норвегии жалуются на неразнообразную еду
Солдаты на военных базах в Норвегии жалуются на неразнообразную еду
Солдаты на военных базах "Сула" и "Кулсос" в Норвегии жалуются на качество и отсутствие разнообразия предоставляемой еды, они вынуждены сами покупать и готовить РИА Новости, 28.11.2025
Солдаты на военных базах в Норвегии жалуются на неразнообразную еду

Forsvarets forum: норвежские солдаты жалуются на скудное питание

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Kelly L. StreetВоеннослужащие армии Норвегии во время учений НАТО
Военнослужащие армии Норвегии во время учений НАТО - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Kelly L. Street
Военнослужащие армии Норвегии во время учений НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Солдаты на военных базах "Сула" и "Кулсос" в Норвегии жалуются на качество и отсутствие разнообразия предоставляемой еды, они вынуждены сами покупать и готовить себе пищу, сообщил журнал Forsvarets forum, издаваемый норвежскими ВС.
По данным журнала, за питание на базах "Сула" и "Кулсос" отвечает частный оператор, а не вооруженные силы Норвегии.
Норвежские военные - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
"Будет скандал". В Норвегии армию заподозрили в связях с "Азовом"*
8 ноября, 17:59
"На обеих базах солдаты сообщают, что недовольны качеством предлагаемой еды... Некоторые солдаты в Суле говорят, что у них нет аппетита, поскольку их рацион питания очень скудный", - говорится в сообщении издания.
Как рассказал журналу один из служащих базы, солдаты могут есть предоставляемую пищу в среднем лишь раз в неделю, поскольку она выглядит неаппетитно, блюда часто жирные и не всегда хорошо прожаренные, в еде мало разнообразия, почти нет фруктов и овощей. Другой собеседник издания пожаловался на молоко и сок с комочками и испорченные фрукты.
Журнал уточнил, что солдаты вынуждены почти каждый день покупать и готовить себе пищу сами, а не питаться в столовой: по словам служащих, они хотели бы тратить свою зарплату на другие вещи, но почти вся она уходит на еду. По сведениям издания, в этой связи командиры на базах начали предоставлять солдатам купоны на скидку для заказа пищи, поскольку знают, что иногда им нечего есть.
Forsvarets forum 21 сентября написал, что скандинавские солдаты жалуются на низкое качество новой униформы стоимостью по 1,53 тысячи долларов за комплект: форма слишком жаркая для использования на открытом воздухе, быстро рвется и выцветает. Речь идет о единой боевой униформе, совместно разработанной и закупленной для солдат из Норвегии, Швеции, Дании и Финляндии, добавил журнал.
Норвежские военные - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Солдаты в скандинавских странах пожаловались на униформу
21 сентября, 10:19
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
