Украине не хватает военных, сообщил CNN - РИА Новости, 28.11.2025
28.11.2025
Украине не хватает военных, сообщил CNN
Украине не хватает военных, сообщил CNN - РИА Новости, 28.11.2025
Украине не хватает военных, сообщил CNN
Украине не хватает солдат, чтобы справиться с тяжелой для нее ситуацией на разных участках фронта, заявил телеканал CNN. РИА Новости, 28.11.2025
Украине не хватает военных, сообщил CNN

CNN: Украине не хватает военных, чтобы справиться с трудностями на фронте

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Украине не хватает солдат, чтобы справиться с тяжелой для нее ситуацией на разных участках фронта, заявил телеканал CNN.
Как отмечает телеканал, в ближайшем будущем для Украины нет хороших новостей, правительство Владимира Зеленского столкнулось со множеством кризисов. Так, CNN напоминает о коррупционном скандале, нехватке военных, неясности в отношении финансировании Киева со стороны европейских союзников в следующем году. Кроме того, телеканал подчеркивает, что на трех направлениях на поле боя у Украины разворачиваются три отдельных кризиса.
"Украина не может бороться с таким количеством проблем с таким малым числом солдат", - говорится в материале.
CNN подчеркивает, что Киеву в ближайшее время не удастся добиться успехов на поле боя.
Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что сворачивание фронта для Украины неизбежно, если ситуация в Купянске под Харьковом повторится на других участках.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся дома и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
