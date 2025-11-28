СМИ: сотрудники НАБУ не предъявили обвинение после обысков у Ермака

"НАБУ и САП на основании постановления следственного судьи ВАКС (Высший антикоррупционный суд - ред.) провели обыски у руководителя офиса президента Украины. О подозрении ни одному лицу не сообщили. Следственные действия продолжаются", - приводит агентство слова сотрудника НАБУ.

Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.