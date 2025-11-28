СМИ: скандал на Украине грозит сорвать переговоры при участии в них Ермака

"Разрастающийся как снежный ком скандал, возникший на фоне напряженных переговоров о прекращении ... (конфликта на Украине - ред.), грозит сорвать переговоры, особенно если в них окажется замешан глава украинской делегации, что ослабит позиции Киева", - пишет Telegraph, комментируя информацию о проводимых у Ермака обысках.