СМИ: скандал на Украине грозит сорвать переговоры при участии в них Ермака - РИА Новости, 28.11.2025
12:53 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/smi-2058318076.html
СМИ: скандал на Украине грозит сорвать переговоры при участии в них Ермака
СМИ: скандал на Украине грозит сорвать переговоры при участии в них Ермака - РИА Новости, 28.11.2025
СМИ: скандал на Украине грозит сорвать переговоры при участии в них Ермака
Разрастающийся на Украине коррупционный скандал грозит сорвать переговоры по урегулированию конфликта, если в них окажется замешан глава офиса Владимира... РИА Новости, 28.11.2025
СМИ: скандал на Украине грозит сорвать переговоры при участии в них Ермака

Telegraph: причастность Ермака к скандалу на Украине может сорвать переговоры

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaАндрей Ермак
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Андрей Ермак . Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Разрастающийся на Украине коррупционный скандал грозит сорвать переговоры по урегулированию конфликта, если в них окажется замешан глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, который сейчас возглавляет украинскую делегацию, пишет газета Telegraph.
Ранее в пятницу депутат Верховой рады Украины Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщил корреспондент газеты Financial Times в Киеве Кристофер Миллер со ссылкой на источники, обыски, проводимые антикоррупционными органами Украины у Ермака, связаны с расследованием дела о коррупции в энергетике.
Сотрудники антикоррупционных структур НАБУ и САП проводят обыски у Ермака - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Ермак сделал заявление из-за обысков у него дома
11:04
"Разрастающийся как снежный ком скандал, возникший на фоне напряженных переговоров о прекращении ... (конфликта на Украине - ред.), грозит сорвать переговоры, особенно если в них окажется замешан глава украинской делегации, что ослабит позиции Киева", - пишет Telegraph, комментируя информацию о проводимых у Ермака обысках.
В среду НАБУ допросило секретаря Совета нацбезопасности и обороны, экс-министра обороны Рустема Умерова по делу о коррупции в энергетике. Ранее украинский парламентарий Ирина Геращенко ранее сообщала, что партия "Европейская солидарность" на фоне коррупционного скандала на Украине зарегистрировала в Раде представление с требованием к Зеленскому уволить Ермака с поста главы его офиса, а Умерова - с должности секретаря СНБО. Однако Зеленский не только не уволил Ермака, но и назначил его главой переговорной делегации с США и другими международными партнерами Киева по урегулированию конфликта на Украине.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
"Сезам, откройся". Депутат Рады рассказал об обысках у Ермака
11:07
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
FT раскрыл детали обысков у Ермака
10:22
 
