СМИ: Евросовет рассчитывает на решение по российским активам в декабре

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Глава Евросовета Антониу Кошта рассчитывает, что решение об использовании замороженных активов РФ для оказания поддержки Украине будет принято следующем заседании Европейского совета 19 декабря, об этом Кошта заявил в интервью немецкой газете Handelsblatt.
"В октябре мы решили обеспечить финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы. Сейчас мы работаем над техническим решением для реализации этого. Работа идёт успешно. Мы примем решение на следующем заседании Европейского совета 19 декабря", - сказал Кошта.
Главы государств ЕС на саммите в Брюсселе 23 октября не смогли согласовать предложение Еврокомиссии использовать замороженные активы ЦБ РФ как основу для кредита Украине. Было принято решение вернуться к этому вопросу на заседании Европейского совета 18-19 декабря. Премьер Бельгии Барт де Вевер потребовал гарантий для раздела рисков и предупредил о возможных исках западных компаний.
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.