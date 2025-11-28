Рейтинг@Mail.ru
Обвиняемый в нападении на нацгвардейцев играл в Call of Duty, узнали СМИ - РИА Новости, 28.11.2025
06:17 28.11.2025
Обвиняемый в нападении на нацгвардейцев играл в Call of Duty, узнали СМИ
Обвиняемый в нападении на нацгвардейцев играл в Call of Duty, узнали СМИ - РИА Новости, 28.11.2025
Обвиняемый в нападении на нацгвардейцев играл в Call of Duty, узнали СМИ
Уроженец Афганистана, обвиняемый в нападении на бойцов национальной гвардии США рядом с Белым домом, часто играл в Call of Duty – популярный компьютерный шутер... РИА Новости, 28.11.2025
Обвиняемый в нападении на нацгвардейцев играл в Call of Duty, узнали СМИ

NYP: подозреваемый в атаке на нацгвардейцев в Вашингтоне играл в Call of Duty

Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне
© AP Photo
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Уроженец Афганистана, обвиняемый в нападении на бойцов национальной гвардии США рядом с Белым домом, часто играл в Call of Duty – популярный компьютерный шутер от первого лица, сообщает газета New York Post со ссылкой на соседей.
Рахманулла Лаканвал, прибывший в США в 2021 году, проживал со своей семьей в городе Беллингхем (штат Вашингтон). Арендная плата их квартиры составляла две тысячи долларов в месяц.
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне
Трамп назвал стрелявшего в нацгвардейцев чокнутым
03:48
По словам соседей, 29-летний Лаканвал часто играл в Call of Duty и футбольный симулятор FIFA. Отмечается, что в квартире не было кроватей, и все члены семьи спали на диванных подушках. В среду, через несколько часов после нападения, квартиру обыскали сотрудники ФБР.
Уроженец Афганистана 26 ноября открыл стрельбу из револьвера по находившимся при исполнении нацгвардейцам в нескольких сотнях метров от Белого дома. Были ранены два человека, позже 20-летняя сотрудница нацгвардии Сара Бекстром скончалась, врачи борются за жизнь ее 24-летнего коллеги.
Президент США Дональд Трамп назвал случившееся актом террора. Расследовать эпизод будут как нападение на представителя федеральных правоохранительных органов и по статье о терроризме. Генпрокурор США Пэм Бонди заявляла, что в случае гибели кого-либо из пострадавших дело переквалифицируют на тяжкий состав, что позволяет добиваться смертной казни для подозреваемого.
Президент США Дональд Трамп выступает на круглом столе в Государственной столовой Белого дома
Трамп назвал животным стрелявшего в нацгвардию в Вашингтоне
26 ноября, 23:35
 
