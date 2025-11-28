Экс-депутат: коррупционный скандал в Киеве затронет политиков на Западе

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Коррупционный скандал вокруг экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака и бизнесмена Тимура Миндича затронет европейских и американских политиков и будет использован во время следующих выборов в США, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости участник движения "Другая Украина", бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
"Этот мега-коррупционный скандал, эта волна, она докатится и до Европы, и до США, до тех политиков, которые имели дело с этим режимом и участвовали в реализации коррупционных схем. Все политики, которые харчевались на Украине, - в зоне риска. Европейские и американские. И это все будет использовано в период следующей предвыборной кампании в США", - сказал Килинкаров.
Что касается давления на верхушку киевского режима, то за ним стоит лично президент США Дональд Трамп, считает он.
"Ему очень важно продемонстрировать свое лидерство всему миру. Способность останавливать даже такой сложный конфликт, как украинский. Это раз. Второе, Дональду Трампу нужно готовиться к очередной, наиважнейшей схватке - к промежуточным выборам (в конгресс США - ред.). И Дональд Трамп абсолютно последователен в своей позиции", - отметил Килинкаров.
Он напомнил, что еще до президентских выборов Трамп говорил, что украинский режим коррумпированный, а американские и европейские политики с ним спорили и утверждали, что нужно поддерживать Киев и вкачивать в него сотни миллиардов долларов и евро.
"Сейчас он у себя в стране, во-первых, доказал всем, что Russiagate (обвинения во вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году - ред.) был абсолютно с самого начала до конца сфальсифицированный процесс. И он его закрыл решениями американских судов. А свой тезис о том, что Украина коррумпированная страна, он подтвердит решениями украинских судов. То есть у него есть определенные политические цели и задачи, которые он решает", - добавил Килинкаров.
В пятницу депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как передавало позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинение никому не предъявили.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики, на тот момент министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.