Экс-депутат: коррупционный скандал в Киеве затронет политиков на Западе

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Коррупционный скандал вокруг экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака и бизнесмена Тимура Миндича затронет европейских и американских политиков и будет использован во время следующих выборов в США, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости участник движения "Другая Украина", бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

В пятницу Зеленский подписал указ об увольнении Ермака

"Этот мега-коррупционный скандал, эта волна, она докатится и до Европы , и до США , до тех политиков, которые имели дело с этим режимом и участвовали в реализации коррупционных схем. Все политики, которые харчевались на Украине , - в зоне риска. Европейские и американские. И это все будет использовано в период следующей предвыборной кампании в США", - сказал Килинкаров

Что касается давления на верхушку киевского режима, то за ним стоит лично президент США Дональд Трамп , считает он.

"Ему очень важно продемонстрировать свое лидерство всему миру. Способность останавливать даже такой сложный конфликт, как украинский. Это раз. Второе, Дональду Трампу нужно готовиться к очередной, наиважнейшей схватке - к промежуточным выборам (в конгресс США - ред.). И Дональд Трамп абсолютно последователен в своей позиции", - отметил Килинкаров.

Он напомнил, что еще до президентских выборов Трамп говорил, что украинский режим коррумпированный, а американские и европейские политики с ним спорили и утверждали, что нужно поддерживать Киев и вкачивать в него сотни миллиардов долларов и евро.

"Сейчас он у себя в стране, во-первых, доказал всем, что Russiagate (обвинения во вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году - ред.) был абсолютно с самого начала до конца сфальсифицированный процесс. И он его закрыл решениями американских судов. А свой тезис о том, что Украина коррумпированная страна, он подтвердит решениями украинских судов. То есть у него есть определенные политические цели и задачи, которые он решает", - добавил Килинкаров.

НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики, на тот момент министра юстиции Германа Галущенко , а также в компании " Энергоатом ". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.

Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник Галущенко Игорь Миронюк.