Задержанная глава рехаба для подростков в Подмосковье не признала вину

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Задержанная глава сети реабилитационных центров для подростков в Московской области не признала вину в ходе допроса, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка СК РФ.

Ранее в базе данных МВД РФ появилась информация о том, что Анна Хоботова, глава реабилитационного центра в Подмосковье , где истязали детей, объявлена в розыск в РФ . В пятницу в подмосковном главке СК России сообщили о задержании организатора рехаба для подростков. В правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что задержана Хоботова.

"В ходе допроса женщина не признала свою вину и не раскаялась в содеянном", - говорится в сообщении.

В подмосковном главке СК РФ ранее рассказали о расследовании уголовного дела, возбужденного по факту функционирования незаконного центра для несовершеннолетних, а также причинения тяжкого вреда здоровью одного из постояльцев, истязания и незаконного лишения свободы несовершеннолетних.

Следствием установлено, что с августа по ноябрь в Дедовске был организован реабилитационный центр, где незаконно находились 24 подростка, которые проходили лечение от разного рода зависимостей. Также было установлено, что с законными представителями заключались договоры, согласно которым с несовершеннолетними должны были работать психологи, а в действительности дети подвергались избиению и пыткам.

В результате 23 ноября в реанимацию был доставлен 16-летний подросток с множественными телесными повреждениями головы, туловища и конечностей, а также со следами от связывания на руках и ногах.