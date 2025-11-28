Рейтинг@Mail.ru
13:33 28.11.2025
В Челябинской области адвоката обвинили в разглашении гостайны
Адвоката адвокатской палаты Челябинской области обвинили в разглашении гостайны, ему грозит до 4 лет лишения свободы, сообщили пресс-службы региональных СУСК РФ РИА Новости, 28.11.2025
происшествия, россия, челябинская область
Происшествия, Россия, Челябинская область
В Челябинской области адвоката обвинили в разглашении гостайны

СК: адвоката из Челябинской области обвинили в разглашении гостайны

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 28 ноя – РИА Новости. Адвоката адвокатской палаты Челябинской области обвинили в разглашении гостайны, ему грозит до 4 лет лишения свободы, сообщили пресс-службы региональных СУСК РФ и УФСБ.
По данным следствия, в мае и июле-августе адвокат, представляющий интересы иностранного гражданина при рассмотрении в суде административного дела о признании незаконным решения об аннулировании доверителю вида на жительство на территории РФ, ознакомился с материалами административного дела, в том числе с письмом, содержащим гостайну. Позже адвокат сообщил эти сведения третьим лицам, не имеющим допуска к ним. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области.
"Следователем третьего отдела по расследованию особо важных дел СУСК России по Челябинской области в рамках ранее возбужденного уголовного дела предъявлено обвинение 57-летнему адвокату адвокатской палаты Челябинской области, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 283 УК РФ (разглашение государственной тайны)", - говорится в сообщении.
Как отмечает пресс-служба УФСБ России, указанная статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные должности.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона пояснил, что речь идет об Игоре Морозове.
Происшествия
 
 
Заголовок открываемого материала