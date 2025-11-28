Сийярто ответил критикам визита Орбана в Москву

БУДАПЕШТ, 28 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ответил тем, кто критикует венгерского премьер-министра Виктора Орбана за визит в Москву, что Будапешт проводит суверенную политику, основанную на национальных интересах, и заинтересован в дальнейшем сбалансированном и взаимодоверительном сотрудничестве с РФ, чему способствовала сегодняшняя встреча.

"Я вижу, как много людей в замешательстве по поводу этой встречи, как много людей пытаются её неправильно понять или истолковать, я хочу сказать им одно: Венгрия - суверенное государство. У Венгрии суверенная внешняя политика. Внешняя политика, основанная на национальных интересах, в которой решения принимаются в соответствии с национальными интересами", - сказал Сийярто в видеообращении с Манежной площади, опубликованном в соцсети Facebook*.

Министр подчеркнул, что "в рамках этой суверенной внешней политики Венгрия развивает сотрудничество с Россией , основанное на взаимном уважении", которое является "основой энергетической безопасности Венгрии".

"Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы это сотрудничество с Россией и впредь основывалось на взаимном доверии и было сбалансированным, и сегодняшняя встреча этому способствовала", - отметил он.