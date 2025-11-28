Рейтинг@Mail.ru
Сийярто ответил критикам визита Орбана в Москву - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:37 28.11.2025 (обновлено: 19:27 28.11.2025)
https://ria.ru/20251128/siyrto-2058469860.html
Сийярто ответил критикам визита Орбана в Москву
Сийярто ответил критикам визита Орбана в Москву - РИА Новости, 28.11.2025
Сийярто ответил критикам визита Орбана в Москву
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ответил тем, кто критикует венгерского премьер-министра Виктора Орбана за визит в... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T18:37:00+03:00
2025-11-28T19:27:00+03:00
петер сийярто
венгрия
виктор орбан
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051151932_0:0:2980:1677_1920x0_80_0_0_55fac889f179562cc7d72d63dad65b8e.jpg
https://ria.ru/20251128/lavrov-2058473750.html
https://ria.ru/20251128/sijjarto-2058475071.html
венгрия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051151932_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fa0ac9e0bed34def2976344361c9dee6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
петер сийярто, венгрия, виктор орбан, в мире, россия
Петер Сийярто, Венгрия, Виктор Орбан, В мире, Россия
Сийярто ответил критикам визита Орбана в Москву

Сийрто заявил критикам Орбана, что Венгрия проводит суверенную политику

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 28 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ответил тем, кто критикует венгерского премьер-министра Виктора Орбана за визит в Москву, что Будапешт проводит суверенную политику, основанную на национальных интересах, и заинтересован в дальнейшем сбалансированном и взаимодоверительном сотрудничестве с РФ, чему способствовала сегодняшняя встреча.
"Я вижу, как много людей в замешательстве по поводу этой встречи, как много людей пытаются её неправильно понять или истолковать, я хочу сказать им одно: Венгрия - суверенное государство. У Венгрии суверенная внешняя политика. Внешняя политика, основанная на национальных интересах, в которой решения принимаются в соответствии с национальными интересами", - сказал Сийярто в видеообращении с Манежной площади, опубликованном в соцсети Facebook*.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Переговоры Путина и Орбана прошли позитивно, сообщил Лавров
Вчера, 18:51
Министр подчеркнул, что "в рамках этой суверенной внешней политики Венгрия развивает сотрудничество с Россией, основанное на взаимном уважении", которое является "основой энергетической безопасности Венгрии".
"Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы это сотрудничество с Россией и впредь основывалось на взаимном доверии и было сбалансированным, и сегодняшняя встреча этому способствовала", - отметил он.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Цель Венгрии на переговорах в Москве выполнена, заявил Сийярто
Вчера, 18:56
 
Петер СийяртоВенгрияВиктор ОрбанВ миреРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала