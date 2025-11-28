Рейтинг@Mail.ru
Цель Венгрии на переговорах в Москве выполнена, заявил Сийярто
18:56 28.11.2025
Цель Венгрии на переговорах в Москве выполнена, заявил Сийярто
Цель Венгрии на переговорах в Москве выполнена, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 28 ноя - РИА Новости. Цель венгерской делегации на переговорах в Москве выполнена, поскольку удалось гарантировать энергоснабжение Венгрии, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Мы достигли того, зачем приезжали. Мы приезжали, чтобы гарантировать безопасность энергоснабжения Венгрии. И я рад сообщить, что все в порядке", - сказал Сийярто в видеообращении с Манежной площади, опубликованном в соцсети Facebook*.
По его словам, российская сторона заверила, что "выполняет контрактные обязательства по поставкам, согласованные объёмы природного газа и нефти поступают в Венгрию по графику, нефтепровод "Дружба" и газопровод "Турецкий поток" работают без перебоев".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
