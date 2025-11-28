https://ria.ru/20251128/sijjarto-2058475071.html
Цель Венгрии на переговорах в Москве выполнена, заявил Сийярто
Цель Венгрии на переговорах в Москве выполнена, заявил Сийярто
2025-11-28T18:56:00+03:00
Цель Венгрии на переговорах в Москве выполнена, заявил Сийярто
