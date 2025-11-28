Рейтинг@Mail.ru
В Крыму ввели штрафы за публикации мест размещения систем ПВО и военных - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:46 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/shtraf-2058334180.html
В Крыму ввели штрафы за публикации мест размещения систем ПВО и военных
В Крыму ввели штрафы за публикации мест размещения систем ПВО и военных - РИА Новости, 28.11.2025
В Крыму ввели штрафы за публикации мест размещения систем ПВО и военных
Штрафы за публикации в СМИ и соцсетях мест размещения систем ПВО, военной техники и пунктов временной дислокации военных ввели в Крыму, сообщил глава крымского... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T13:46:00+03:00
2025-11-28T13:46:00+03:00
республика крым
владимир константинов
сергей аксенов (политик)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004774949_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_81cb87149262fc25390f3de388a3e42e.jpg
https://ria.ru/20251128/zapad-2058226073.html
https://ria.ru/20251127/drony-2058174565.html
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004774949_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dad2150636bfce6996373f12ca302618.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика крым, владимир константинов, сергей аксенов (политик), вооруженные силы украины
Республика Крым, Владимир Константинов, Сергей Аксенов (политик), Вооруженные силы Украины
В Крыму ввели штрафы за публикации мест размещения систем ПВО и военных

Константинов: в Крыму ввели штрафы за публикацию позиций систем ПВО и военных

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Крым. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Штрафы за публикации в СМИ и соцсетях мест размещения систем ПВО, военной техники и пунктов временной дислокации военных ввели в Крыму, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее закон был принят парламентом республики в первом чтении.
Британский основной боевой танк Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
"К границам русских": на Западе раскрыли, как решили поступить с Россией
02:46
"Депутатами принят внесенный главой республики Сергеем Аксеновым закон, устанавливающий ответственность за публикацию материалов, позволяющих определить места размещения на территории Крыма систем ПВО, военной техники и пунктов временной дислокации наших военнослужащих, последствия чрезвычайных ситуаций", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
В частности, по его словам, за публикацию подобных фото, видео, координат или иных материалов гражданам, должностным и юридическим лицам грозят штрафы до 100 тысяч рублей.
"Сегодня, в период СВО, информационной войны, размещение в публичном пространстве материалов, связанных с деятельностью военных, работой ПВО, последствиями атак ВСУ, вредоносны и используются врагом для планирования новых гадостей. Крымчане должны понимать это. А те, кто намеренно причиняет вред нашей армии, всему нашему обществу, стране, — будут привлечены к ответственности", - подчеркнул Константинов.
Согласно закону, опубликованному на сайте крымского парламента, за нарушение запрета для физических лиц штраф составит от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.
Беспилотник во время совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии Запад-2025 на полигоне Борисовский в Минской области - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
На Западе забили тревогу из-за новой тактики ВС России в зоне СВО
Вчера, 19:06
 
Республика КрымВладимир КонстантиновСергей Аксенов (политик)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала