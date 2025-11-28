https://ria.ru/20251128/shtraf-2058334180.html
В Крыму ввели штрафы за публикации мест размещения систем ПВО и военных
В Крыму ввели штрафы за публикации мест размещения систем ПВО и военных
В Крыму ввели штрафы за публикации мест размещения систем ПВО и военных
Штрафы за публикации в СМИ и соцсетях мест размещения систем ПВО, военной техники и пунктов временной дислокации военных ввели в Крыму, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
республика крым
владимир константинов
сергей аксенов (политик)
вооруженные силы украины
республика крым
Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Штрафы за публикации в СМИ и соцсетях мест размещения систем ПВО, военной техники и пунктов временной дислокации военных ввели в Крыму, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее закон был принят парламентом республики в первом чтении.
"Депутатами принят внесенный главой республики Сергеем Аксеновым
закон, устанавливающий ответственность за публикацию материалов, позволяющих определить места размещения на территории Крыма
систем ПВО, военной техники и пунктов временной дислокации наших военнослужащих, последствия чрезвычайных ситуаций", - написал Константинов
в своем Telegram
-канале.
В частности, по его словам, за публикацию подобных фото, видео, координат или иных материалов гражданам, должностным и юридическим лицам грозят штрафы до 100 тысяч рублей.
"Сегодня, в период СВО, информационной войны, размещение в публичном пространстве материалов, связанных с деятельностью военных, работой ПВО, последствиями атак ВСУ
, вредоносны и используются врагом для планирования новых гадостей. Крымчане должны понимать это. А те, кто намеренно причиняет вред нашей армии, всему нашему обществу, стране, — будут привлечены к ответственности", - подчеркнул Константинов.
Согласно закону, опубликованному на сайте крымского парламента, за нарушение запрета для физических лиц штраф составит от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.