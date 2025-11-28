В Крыму ввели штрафы за публикации мест размещения систем ПВО и военных

В частности, по его словам, за публикацию подобных фото, видео, координат или иных материалов гражданам, должностным и юридическим лицам грозят штрафы до 100 тысяч рублей.

Согласно закону, опубликованному на сайте крымского парламента, за нарушение запрета для физических лиц штраф составит от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.