МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Народного артиста РСФСР Всеволода Шиловского похоронят на Троекуровском кладбище, сообщила РИА Новости актриса его театра Виктория Пархоменко.

"Подтвердилось Троекуровское кладбище", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о том, где похоронят артиста.