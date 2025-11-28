Диписточник рассказал, как россиянам будут выдавать долгосрочный шенген

"Долгосрочных визы будут выдаваться... максимум на три месяца", - сказал собеседник агентства.

К этому решению должны присоединиться также страны из зоны Шенгена, не являющиеся членами Евросоюза. На практике новые меры будут означать, что россиянам, желающим поехать в страну шенгенского пространства, теперь каждый раз придется запрашивать новую визу.