Диписточник рассказал, как россиянам будут выдавать долгосрочный шенген
Диписточник рассказал, как россиянам будут выдавать долгосрочный шенген - РИА Новости, 28.11.2025
Диписточник рассказал, как россиянам будут выдавать долгосрочный шенген
Европейские страны Шенгенской зоны планируют выдавать российским гражданам долгосрочные визы максимум на три месяца, сообщил РИА Новости европейский... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T04:04:00+03:00
2025-11-28T04:04:00+03:00
2025-11-28T04:04:00+03:00
в мире
россия
москва
александр грушко
шенгенская зона
еврокомиссия
евросоюз
россия
москва
в мире, россия, москва, александр грушко, шенгенская зона, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Россия, Москва, Александр Грушко, Шенгенская зона, Еврокомиссия, Евросоюз
Диписточник рассказал, как россиянам будут выдавать долгосрочный шенген
Страны ЕС будут выдавать россиянам долгосрочный шенген максимум на три месяца
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Европейские страны Шенгенской зоны планируют выдавать российским гражданам долгосрочные визы максимум на три месяца, сообщил РИА Новости европейский дипломатический источник.
"Долгосрочных визы будут выдаваться... максимум на три месяца", - сказал собеседник агентства.
Ранее Еврокомиссия
обнародовала решение о визовых ограничениях для граждан России
, сославшись на предварительное согласование новых ограничений со всеми странами Евросоюза.
К этому решению должны присоединиться также страны из зоны Шенгена, не являющиеся членами Евросоюза. На практике новые меры будут означать, что россиянам, желающим поехать в страну шенгенского пространства, теперь каждый раз придется запрашивать новую визу.
Государства также могут вводить дополнительные проверки заявителей.
Источник агентства добавил, что "данные меры схожи с теми мерами, которые уже применяются российской стороной".
Замглавы МИД РФ Александр Грушко
заявлял, что Москва
уже работает над ответными мерами после запрета ЕС
на выдачу многократных шенгенских виз россиянам и ограничения передвижения российских дипломатов. Какими именно они будут и когда российская сторона о них объявит, высокопоставленный дипломат не уточнил.