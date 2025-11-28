Оппозиция обвинила власти Сербии в поддержке Запада против России

БЕЛГРАД, 28 ноя - РИА Новости. Депутат оппозиционной партии "Мы - сила народа" Александр Павич считает, что власти Сербии планами по постепенной национализации "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), находящейся под санкциями США, встают на сторону Запада в конфликте с Россией.

Скупщина (парламент) Сербии в пятницу обсуждает пакет проектов документов. В частности, поправки к бюджету предполагают выделение 1,4 миллиарда евро для обеспечения энергетической безопасности на случай, если республика будет вынуждена взять контроль над NIS.

"Недружественное поглощение NIS означало бы принятие стороны Запада в его конфликте с Россией ... В СМИ создается негативная антироссийская атмосфера. Мы не хотим, чтобы Сербия была втянута в войну против России", - сказал Павич в ходе обсуждения поправок к бюджету на 2026 год, трансляция выступления которого велась на сайте заксобрания.

Глава парламентской фракции правящей "Сербской прогрессивной партии" Миленко Йованов отверг эти обвинения и ответил оппозиции, что власти страны не ввели санкции против РФ и делают все, чтобы не навредить российским интересам по вопросу NIS.

Нефтяная индустрия Сербии " подала 18 ноября управлению по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США новый запрос на выдачу особой лицензии для беспрепятственной работы компании. Предыдущей лицензией от 14 ноября со сроком действия до 13 февраля 2026 года одобрены переговоры акционеров и других заинтересованных сторон об изменении структуры собственности NIS без права на оперативную деятельность.

Президент Сербии Александр Вучич 21 ноября сообщил, что сделает минфину США предложение по вопросу санкций против "Нефтяной индустрии Сербии", которое американская сторона примет в интересах его страны и компании. Днем ранее он заявил, что нынешние сербские власти не участвовали в продаже NIS российской стороне тогдашним руководством в 2008 году, но прилагают все усилия, чтобы санкции Соединенных Штатов против компании не отразились на гражданах.

Вучич во вторник рассказал, что правительство приняло его план предложить OFAC дать российским собственникам "Нефтяной индустрии Сербии" срок в 50 дней, чтобы найти покупателя контрольного пакета NIS, при этом в случае, если сделка не состоится в этот срок, государство сначала возьмет на себя управление компанией, а затем выплатит российской стороне "максимальную цену".

Президент Сербии во вторник также подчеркнул, что санкции против "Нефтяной индустрии Сербии" грозят проблемами в здравоохранении, электроснабжении, безопасности страны, а компания не сможет проводить и принимать платежи, брать кредиты, граждане не смогут оплачивать топливо на АЗС банковскими картами, сотрудники - получать зарплаты.

Национальный банк Сербии во вторник предупредил, что остановит все финансовые операции, относящиеся к NIS, если компания не получит лицензию на оперативную деятельность до 13 февраля.