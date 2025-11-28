СМИ: сенат США приостановил рассмотрение антироссийских санкций

Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США . Архивное фото

© AP Photo / Carolyn Kaster Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Американские сенаторы приостановили рассмотрение законопроекта о санкциях против России на фоне предстоящего визита спецпосланника президента Стива Уиткоффа в Москву, пишет издание Американские сенаторы приостановили рассмотрение законопроекта о санкциях против России на фоне предстоящего визита спецпосланника президента Стива Уиткоффа в Москву, пишет издание Kyiv Post

"Сенат США приостановил рассмотрение масштабного двухпартийного пакета санкций против России. <…> Законопроект отложен до запланированной на следующую неделю поездки в Москву ключевого переговорщика Трампа Стива Уиткоффа ", — говорится в публикации.

Задержка в рассмотрении документа подчеркивает, что ситуацией управляет дипломатия, а не конгресс, отмечает издание.

В статье также приводится мнение республиканцев, которые считают, что единственная сила, тормозящая принятие законопроекта, — это настроение Дональда Трампа.

Санкционный проект внес в сенат известный своей антироссийской риторикой Линдси Грэм*. В нем предлагается ввести пошлины в 500 процентов на импорт из стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. По информации агентства Bloomberg, сенаторы не готовы принять этот документ без одобрения президента. Трамп же говорил, что перспектива принятия законопроекта будет полностью зависеть от его собственного решения.

По словам президента России Владимира Путина, Уиткофф приедет в Москву на следующей неделе.