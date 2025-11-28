В Щецине эвакуируют жителей из-за обнаружения ракеты времен ВОВ

ВАРШАВА, 28 ноя – РИА Новости. Более десяти улиц польского Щецина будут эвакуированы из-за обнаружения ракеты времен Второй мировой войны, сообщает радиостанция Более десяти улиц польского Щецина будут эвакуированы из-за обнаружения ракеты времен Второй мировой войны, сообщает радиостанция RMF FM

"В субботу, 29 ноября, в Щецине будет проведена операция по обезвреживанию ракеты времен Второй мировой войны. В связи с операцией необходимо будет эвакуировать жителей зданий с более чем десяти улиц и ввести временный запрет на пребывание на открытом пространстве", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ракета была обнаружена на Поморской улице, а эвакуация начнется в 7.00 (9.00 мск). Эвакуированным людям будут предоставлены автобусы на остановке "Славянская площадь".

Также из-за потенциальной угрозы на некоторых улицах, расположенных дальше от места проведения саперных работ, будет введен запрет на пребывание на открытой местности, который начнет действовать с 8.00 (10.00 мск).