В Щецине эвакуируют жителей из-за обнаружения ракеты времен ВОВ
В Щецине эвакуируют жителей из-за обнаружения ракеты времен ВОВ
Более десяти улиц польского Щецина будут эвакуированы из-за обнаружения ракеты времен Второй мировой войны, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 28.11.2025
в мире
щецин
польша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106428/59/1064285916_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_df294a49649b4022af6fa205ca36fccd.jpg
щецин
польша
в мире, щецин, польша
ВАРШАВА, 28 ноя – РИА Новости.
Более десяти улиц польского Щецина будут эвакуированы из-за обнаружения ракеты времен Второй мировой войны, сообщает радиостанция RMF FM
"В субботу, 29 ноября, в Щецине
будет проведена операция по обезвреживанию ракеты времен Второй мировой войны. В связи с операцией необходимо будет эвакуировать жителей зданий с более чем десяти улиц и ввести временный запрет на пребывание на открытом пространстве", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ракета была обнаружена на Поморской улице, а эвакуация начнется в 7.00 (9.00 мск). Эвакуированным людям будут предоставлены автобусы на остановке "Славянская площадь".
Также из-за потенциальной угрозы на некоторых улицах, расположенных дальше от места проведения саперных работ, будет введен запрет на пребывание на открытой местности, который начнет действовать с 8.00 (10.00 мск).
О снятии запрета и возможности вернуться в свои дома жители будут проинформированы отдельно после окончания работы саперов.