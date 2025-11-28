Эксперт объяснил, почему ЕС заинтересован в ужесточении санкций

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Евросоюз заинтересован в дальнейшем ужесточении санкций против России, так как видит в РФ не только политического, но и экономического конкурента, считает старший научный сотрудник института международных исследований МГИМО МИД России Егор Сергеев.
"Во-первых, санкционная надстройка, хоть и увязана с украинским конфликтом, отражает подходы ЕС к конкуренции с Россией. Очевидно, что даже без конфликта напряжение в отношениях возрастало бы. Санкции сегодня - это не только политический инструмент, но также новая практика конкурентной борьбы", - сказал эксперт газете "Известия".
В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад усиливает на протяжении последних лет. Российские власти отмечали, что странам Запада не хватает мужества признать провал антироссийских мер. В самих западных государствах также все чаще звучат оценки об их неэффективности.
