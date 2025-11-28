https://ria.ru/20251128/samolet-2058313615.html
Самолет Орбана сел в Москве
Самолет, на котором, предположительно, летел премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, приземлился в московском аэропорту "Внуково" после анонсирования им визита в... РИА Новости, 28.11.2025
