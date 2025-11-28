Рейтинг@Mail.ru
Самолет Орбана сел в Москве
12:44 28.11.2025 (обновлено: 12:48 28.11.2025)
Самолет Орбана сел в Москве
Самолет, на котором, предположительно, летел премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, приземлился в московском аэропорту "Внуково" после анонсирования им визита в... РИА Новости, 28.11.2025
Самолёт премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в аэропорту Внуково-2 в Москве. 28 ноября 2025
Самолёт премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в аэропорту Внуково-2 в Москве. 28 ноября 2025
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Самолет, на котором, предположительно, летел премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, приземлился в московском аэропорту "Внуково" после анонсирования им визита в Россию, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Орбан сообщал, что в пятницу 28 ноября посетит Россию с визитом с "большой делегацией", проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
Самолет Орбана сел в Москве в районе 12 часов местного времени, после приземления самолета из него вышли люди, сели в кортеж, стоявший прямо на взлетной полосе, и уехали.
Самолет летел с выключенным транспондером, поскольку его не было видно на сервисе FlightRadar, предположительно, это Airbus A319 военно-воздушных сил Венгрии, на котором в том числе летает Орбан.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Путин и Орбан не планируют выход к прессе после переговоров
МоскваВиктор ОрбанВладимир ПутинРоссияВенгрияAirbus A319В мире
 
 
