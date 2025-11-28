https://ria.ru/20251128/sakhalin-2058274493.html
МЧС усилило группировку на месте обрушения здания на Сахалине
МЧС усилило группировку на месте обрушения здания на Сахалине - РИА Новости, 28.11.2025
МЧС усилило группировку на месте обрушения здания на Сахалине
Группировка на месте обрушения строящегося здания в Южно-Сахалинске увеличена до 70 человек и 18 единиц техники, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 28.11.2025
происшествия
южно-сахалинск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
южно-сахалинск
россия
МЧС усилило группировку на месте обрушения здания на Сахалине
МЧС: на месте обрушения здания в Южно-Сахалинске работают 70 человек