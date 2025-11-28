Рейтинг@Mail.ru
10:40 28.11.2025
МЧС усилило группировку на месте обрушения здания на Сахалине
происшествия, южно-сахалинск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Южно-Сахалинск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Последствия обрушения части строящегося здания в Южно-Сахалинске
© Фото : Главное управление МЧС России по Сахалинской области
Последствия обрушения части строящегося здания в Южно-Сахалинске
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Группировка на месте обрушения строящегося здания в Южно-Сахалинске увеличена до 70 человек и 18 единиц техники, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Группировка сил и средств увеличена до 70 человек и 18 единиц техники. Работы на месте обрушения продолжаются", - говорится в сообщении.
Четыре человека пострадали при обрушении части строящегося здания в Южно-Сахалинске, еще трое, предположительно, находятся под завалами, сообщало ГУМЧС по региону. Возбуждено дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ).
Минздрав Сахалина рассказал о состоянии пострадавших при обрушении здания
ПроисшествияЮжно-СахалинскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Заголовок открываемого материала