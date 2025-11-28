Минздрав Сахалина рассказал о состоянии пострадавших при обрушении здания

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Жизни четырех пострадавших при обрушении строящегося здания в Южно-Сахалинске ничто не угрожает, еще два человека могут оставаться под завалами, сообщил региональный Минздрав в Telegram-канале.
«
"Четверо человек были оперативно извлечены из-под обломков, им оказана первая медицинская помощь. Предварительно, их состоянию ничто не угрожает, углубленное исследование будет проведено в областной клинической больнице, пациенты уже проходят диагностику", — говорится в публикации.
На месте продолжаются поисковые работы, добавили в ведомстве. По словам очевидцев, под обломками могут находиться еще два человека.
Двухэтажное строящееся здание ангара обрушилось в переулке Энергетиков сегодня днем по местному времени. По данным МЧС, это произошло во время заливки бетона. На месте работают 16 спасателей и пять единиц техники.
Областной главк Следственного комитета возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.