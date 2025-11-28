На Сахалине главу строительной компании арестовали по делу о мошенничестве

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 ноя – РИА Новости. Главу компании на Сахалине, обвиняемую по 33 эпизодам мошенничества при строительстве жилья на сумму более 200 миллионов рублей, заключили под стражу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее информации, 33 семьи оказались в тяжелом финансовом положении в результате совершенного в отношении них преступления.

Telegram-канале. "В настоящее время 33 уголовных дела соединены в одно производство. Фигурантке предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – написала Волк

Она также отметила, что в числе потерпевших оказались молодые семьи, которые использовали для оплаты строительства средства материнского капитала, "дальневосточной" ипотеки и потребительских кредитов.

"В результате многие из них остались без жилья и вынуждены выплачивать кредиты и арендную плату. Общий ущерб превысил 200 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, с ноября 2023 года руководитель строительной организации заключила с гражданами договоры подряда на строительство жилых домов в одном из дачных некоммерческих товариществ Южно-Сахалинска . Однако, получив предоплату, она не выполнила в полном объеме взятые на себя обязательства.

Полиция вначале возбудила восемь уголовных дел по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Ущерб по ним превысил 24 миллиона рублей. В дальнейшем следователи выявили еще 25 эпизодов противоправной деятельности фигурантки. Подозреваемую в многоэпизодном мошенничестве в сфере строительства задержали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по региону.

В ходе следствия у фигурантки установлены два жилых дома, автомобиль, квадроцикл, золотые изделия и другая техника. "Принимаются меры, связанные с наложением ареста, с целью возмещения ущерба, причиненного потерпевшим. Также изъяты смартфоны и банковские карты", - отмечается в сообщении.