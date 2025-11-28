Рейтинг@Mail.ru
На месте обрушения здания на Сахалине нашли тело одного погибшего - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:43 28.11.2025 (обновлено: 12:44 28.11.2025)
https://ria.ru/20251128/sahalin-2058312895.html
На месте обрушения здания на Сахалине нашли тело одного погибшего
На месте обрушения здания на Сахалине нашли тело одного погибшего - РИА Новости, 28.11.2025
На месте обрушения здания на Сахалине нашли тело одного погибшего
Спасатели обнаружили тело одного погибшего на месте обрушения строящегося здания в Южно-Сахалинске, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T12:43:00+03:00
2025-11-28T12:44:00+03:00
происшествия
южно-сахалинск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058251808_0:0:1685:948_1920x0_80_0_0_fe5d86b5fb0568f1158daf9054952d0c.jpg
https://ria.ru/20251128/spasateli-2058271063.html
южно-сахалинск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058251808_368:0:1632:948_1920x0_80_0_0_e4a2161835ca0d2d5823e669ec09c71c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, южно-сахалинск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Южно-Сахалинск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На месте обрушения здания на Сахалине нашли тело одного погибшего

Тело одного погибшего нашли на месте обрушения здания в Южно-Сахалинске

© Фото : Главное управление МЧС России по Сахалинской областиПоследствия обрушения части строящегося здания в Южно-Сахалинске
Последствия обрушения части строящегося здания в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Фото : Главное управление МЧС России по Сахалинской области
Последствия обрушения части строящегося здания в Южно-Сахалинске
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Спасатели обнаружили тело одного погибшего на месте обрушения строящегося здания в Южно-Сахалинске, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Обнаружено и извлечено тело одного погибшего", - говорится в сообщении.
Последствия обрушения части строящегося здания в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Спасатели продолжают разбор конструкций после обрушения в Южно-Сахалинске
10:28
 
ПроисшествияЮжно-СахалинскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала