На Сахалине возбудили дело после обрушения строящегося ангара

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 ноя – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после обрушения строящегося ангара в Южно-Сахалинске, сообщили РИА новости в пресс-службе регионального СУСК.
"Уголовное дело возбуждено по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). На месте происшествия работают следователи и криминалисты", - рассказала собеседница агентства.
По информации прокуратуры Сахалинской области, ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль надзорного ведомства.
Правительство региона сообщает, что экстренные службы ликвидируют последствия обрушения части двухэтажного строящегося здания ангара в переулке Энергетиков в Южно-Сахалинске. По предварительной информации, конструкции упали во время заливки бетона на крышу сооружения. Пострадали четыре человека, еще трое, предположительно, находятся под завалами.
