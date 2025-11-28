На Сахалине возбудили дело после обрушения строящегося ангара

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 ноя – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после обрушения строящегося ангара в Южно-Сахалинске, сообщили РИА новости в пресс-службе регионального СУСК.

"Уголовное дело возбуждено по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). На месте происшествия работают следователи и криминалисты", - рассказала собеседница агентства.