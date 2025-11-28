На Сахалине четыре человека пострадали при обрушении здания

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Четыре человека пострадали при обрушении части строящегося здания в Южно-Сахалинске, предположительно, трое находятся под завалом, сообщает ГУМЧС по региону.

"Сообщение о происшествии в переулке Энергетиков 3А поступило в дежурные службы днём 28 ноября. По предварительной информации, при заливке бетоном, произошло обрушение части двухэтажного строящегося здания. Пострадали четыре человека, предположительно, трое находятся под завалом", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.