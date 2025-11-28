Рейтинг@Mail.ru
На Сахалине четыре человека пострадали при обрушении здания
08:06 28.11.2025 (обновлено: 09:18 28.11.2025)
На Сахалине четыре человека пострадали при обрушении здания
На Сахалине четыре человека пострадали при обрушении здания
Четыре человека пострадали при обрушении части строящегося здания в Южно-Сахалинске, предположительно, трое находятся под завалом, сообщает ГУМЧС по региону. РИА Новости, 28.11.2025
На Сахалине четыре человека пострадали при обрушении здания

© Фото : Главное управление МЧС России по Сахалинской областиПоследствия обрушения части строящегося здания в Южно-Сахалинске. 28 ноября 2025
© Фото : Главное управление МЧС России по Сахалинской области
Последствия обрушения части строящегося здания в Южно-Сахалинске. 28 ноября 2025
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Четыре человека пострадали при обрушении части строящегося здания в Южно-Сахалинске, предположительно, трое находятся под завалом, сообщает ГУМЧС по региону.
"Сообщение о происшествии в переулке Энергетиков 3А поступило в дежурные службы днём 28 ноября. По предварительной информации, при заливке бетоном, произошло обрушение части двухэтажного строящегося здания. Пострадали четыре человека, предположительно, трое находятся под завалом", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Отмечается, что на месте работают 16 человек и пять единиц техники, в том числе 11 сотрудников и три единицы техники ГУМЧС России по Сахалинской области, включая кинологический расчет.
Обрушение здания энергетического колледжа во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Во Владивостоке обрушилась часть здания колледжа
3 октября, 02:02
 
ПроисшествияЮжно-СахалинскРоссияСахалинская область
 
 
