Руденко проверил строительство поликлиник в двух районах Кубани

КРАСНОДАР, 28 ноя - РИА Новости. Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руденко, курирующий социальную сферу региона, проинспектировал строительство поликлиник в двух районах региона, объекты возводятся по регпрограмме, сообщает пресс-служба администрации региона.

"Александр Руденко проверил строительство социальных объектов в двух районах Кубани. Поликлиники в Староминском и Кущевском районах возводят по региональной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения". Об этом вице-губернатор рассказал в своих соцсетях", - говорится в сообщении.

Детская поликлиника в Староминской рассчитана на 250 посещений в смену. Здание трехэтажное, в нем предусмотрены фильтр-боксы, отделение диагностики и неотложной помощи, рентгенологический кабинет, отделение профилактики и кабинеты вакцинации. При этом вице-губернатор отметил, что по объекту есть недочеты, которые мешают лицензировать объект. Их устранят в кратчайшие сроки, после чего запустят необходимую процедуру.

"Сказал коллегам, что сейчас главная задача - обратить внимание на замечания и максимально быстро их устранить. До 5 декабря, по словам подрядчика, это будет сделано. С минздравом будем работать, чтобы сразу после новогодних праздников принять первых пациентов. Важно, чтобы наши дети получали качественные медицинские услуги рядом с домом", - сообщил Руденко в своем Telegram-канале.

Вице-губернатор также посетил станицу Кущевскую, где так же строят детскую поликлинику на 250 посещений в смену. В учреждении предусмотрены 9 кабинетов педиатров, узких специалистов различных направлений, отделение физиотерапии, реабилитации и лабораторной диагностики. Из крупного оборудования в поликлинике предусмотрен рентген-аппарат, флюорограф, эндоскопическое оборудование и 4 УЗИ-аппарата. Поликлиника укомплектована врачами более чем на 80%, а медсестрами - на 96% благодаря сотрудничеству с местным колледжем.