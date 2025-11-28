Рейтинг@Mail.ru
Рубио собирается пропустить встречу глав МИД стран НАТО, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:18 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/rubio-2058532117.html
Рубио собирается пропустить встречу глав МИД стран НАТО, сообщили СМИ
Рубио собирается пропустить встречу глав МИД стран НАТО, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.11.2025
Рубио собирается пропустить встречу глав МИД стран НАТО, сообщили СМИ
Госсекератрь США Марко Рубио собирается пропустить встречу министров иностранных дел стран НАТО 3 декабря в Брюсселе по неясным причинам, сообщило агентство... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T23:18:00+03:00
2025-11-28T23:18:00+03:00
в мире
брюссель
сша
марко рубио
марк рютте
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043965541_0:61:2500:1467_1920x0_80_0_0_dd304d28feb71440d1ea494466d4f104.jpg
https://ria.ru/20251127/rubio-2058068259.html
брюссель
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043965541_126:0:2349:1667_1920x0_80_0_0_ddb4da12800921bbc9e469c474069c01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, брюссель, сша, марко рубио, марк рютте, нато
В мире, Брюссель, США, Марко Рубио, Марк Рютте, НАТО
Рубио собирается пропустить встречу глав МИД стран НАТО, сообщили СМИ

Reuters: Рубио планирует пропустить встречу глав МИД стран НАТО 3 декабря

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. Госсекератрь США Марко Рубио собирается пропустить встречу министров иностранных дел стран НАТО 3 декабря в Брюсселе по неясным причинам, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.
По информации агентства, вместо Рубио Соединенные Штаты будет представлять его заместитель Кристофер Ландау.
Как отмечает Рейтер, почему именно Рубио планирует пропустить встречу 3 декабря, доподлинно неизвестно. При этом агентство добавляет, что планы госсекретаря могут измениться в последний момент.
Главы МИД стран НАТО проведут 3 декабря в Брюсселе в штаб-квартире альянса очередное заседание по председательством генсека Марка Рютте.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
СМИ: Рубио обещал Европе, что переговоры по Украине не будут касаться ЕС
27 ноября, 15:49
 
В миреБрюссельСШАМарко РубиоМарк РюттеНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала