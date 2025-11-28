https://ria.ru/20251128/rubio-2058532117.html
Рубио собирается пропустить встречу глав МИД стран НАТО, сообщили СМИ
Рубио собирается пропустить встречу глав МИД стран НАТО, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.11.2025
Рубио собирается пропустить встречу глав МИД стран НАТО, сообщили СМИ
Госсекератрь США Марко Рубио собирается пропустить встречу министров иностранных дел стран НАТО 3 декабря в Брюсселе по неясным причинам, сообщило агентство... РИА Новости, 28.11.2025
Рубио собирается пропустить встречу глав МИД стран НАТО, сообщили СМИ
Reuters: Рубио планирует пропустить встречу глав МИД стран НАТО 3 декабря