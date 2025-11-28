В России предложили новую систему набора трудовых мигрантов

Так, ожидается, что иностранные рабочие будут проходить необходимые проверки у себя на родине и затем приезжать напрямую к конкретным работодателям, вместо того чтобы искать работу на месте.



"Целевые показатели для такой модели пока неизвестны, но, судя по высказываниям представителей МВД, они считают возможным перевести на нее существенную часть потока рабочей силы из-за рубежа", — говорится в публикации.



Ранее президент Владимир Путин обратил внимание на необходимость того, чтобы вопрос миграции не вызывал негативной реакции у россиян, а прибывающие в страну иностранные работники были бы готовы влиться в российскую культуру и общество.