Вчера на саммите ОДКБ в Бишкеке президент России Владимир Путин поднял важный вопрос о том, что в Европе "есть люди немножко не в себе", занимающиеся прямой агитацией в пользу войны с Россией, которая якобы готовится напасть.



Наш президент, при всем уважении, категорически неправ.

Эти люди не "немножко не в себе", а абсолютно, совершенно, наглухо отбитые и переклиненные персонажи, с которых можно писать учебники по криминальной психиатрии.

Отличный пример — свежее выступление главной (!) дипломатки Евросоюза по фамилии Каллас, которая в стиле "как завоевать мир, не привлекая внимания санитаров" заявила: "Если мы действительно хотим предотвратить продолжение этой войны, нам необходимо сократить российскую армию и ее военный бюджет". На этом месте стало сильно не по себе: и вот такие пассажиры рулят Европой , вместо того чтобы пить таблетки?

Оставим за скобками то, каким образом Каллас даже в теории представляет сокращение армии и оборонного бюджета России усилиями европейцев, — это не лечит даже лоботомия. Забавнее будет вспомнить о том, что еще совсем недавно те же люди утверждали, что военной промышленности России пришел каюк, денег нет, а русские солдаты скоро будут стрелять балалайками из крупнокалиберных валенок. Возникает вопрос: зачем сокращать то, что не представляет никакой угрозы, а вызывает только смех и жалость?

В феврале 2024 года британский Королевский объединенный институт оборонных исследований (RUSI) надежно определил, что "80 процентов бронетехники в российской армии — не новое производство, а советские запасы" и "к 2026 году эти запасы будут исчерпаны". По ракетам тоже все плохо: поскольку "Россия критически зависит от западных компонентов", в лучшем случае русские попытаются стабилизировать производство безо всякой надежды на его увеличение.

Это подтвердил Центр анализа европейской политики (CEPA): "2025 год станет последним годом, когда Россия сможет полагаться на свои огромные запасы обычных вооружений". Далее — позор и капитуляция.

Но жирную финальную точку на прошлой неделе поставил журнал Defence Magazine в статье "Крах оборонной промышленности России: военная машина Путина переживает самый тяжелый кризис со времен распада СССР": "Кризис ознаменовал конец эпохи, в течение которой российские военные технологии пользовались глобальным уважением и приносили значительные экспортные доходы. Совокупность санкций, истощения кадров, финансовой несостоятельности и прямых боевых действий создала идеальный шторм, который, по-видимому, уже невозможно пережить".

Так получилось, что до русских военных заводов еще не успела дойти весть, что все пропало и надо сматывать удочки, как целый министр армии США вчера испортил всю евромалину и заявил в Киеве представителям ЕС , что надо принимать мирный план, а то будет хуже: оказывается, в частности, "Россия вышла на такой объем производства дальнобойных ракет, который позволяет ей не только регулярно применять их по Украине , но и накапливать запас". Поэтому "урегулирование нужно как можно скорее, потому что нарастающая ракетная угроза может нанести Украине сокрушительный удар и потенциально выйти за ее пределы". По данным с мест, "цифры о росте ракетного производства России и рисках для украинской ПВО произвели на европейцев наиболее сильное впечатление". А что случилось?

Возможно, дело в том, что красивые европейские планы типа ReArm Europe, Readiness 2030 или European Defence Industrial Strategy, где к 2029-2030 годам Европа должна была в блистательном и сокрушительном всеоружии испугать и поставить Россию на колени, полностью провалились. Вместо этого — экономический кризис, стремительный рост госдолга, деиндустриализация, социальные проблемы, отсутствие денег и полный раздрай. Для понимания: в прошлом году европейцы поклялись поставить на Украину миллион снарядов. По факту было отправлено только максимум 30 процентов: в Европе просто нет таких мощностей.

Вчера на эту тему даже высказался экс-госсекретарь США Помпео, который прямо сказал: ребята, ну не вывозите вы, что тут непонятного? По его словам, "шанс вернуть европейский рост на тот уровень, который позволит Европе стать замечательным и важным партнером США" есть только в случае, "если удастся заставить Европу сложить оружие".

Но складывать оружие очень-очень не хочется. Поэтому европейцы решили, что пусть лучше оружие сложит Россия. Ну а вдруг?