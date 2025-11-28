Рейтинг@Mail.ru
Россию не выбрали в совет Международной морской организации - РИА Новости, 28.11.2025
17:16 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/rossija-2058434917.html
Россию не выбрали в совет Международной морской организации
2025
россия, ссср, министерство транспорта рф (минтранс россии), международная морская организация
Россия, СССР, Министерство транспорта РФ (Минтранс России), Международная морская организация
Россию не выбрали в совет Международной морской организации

Россия не вошла в совет Международной морской организации

Ледоколы "Сибирь" и "Арктика" в Петербурге
Ледоколы Сибирь и Арктика в Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Ледоколы "Сибирь" и "Арктика" в Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россия не избрана в совет Международной морской организации (ИМО), хотя за страну проголосовало 87 государств - больше половины из всех принявших участие, сообщает министерство транспорта РФ.
"На выборы в совет 2025 года Россия подала заявку по категории "А" как страна, наиболее заинтересованная в морском судоходстве. По этой же категории, где предусмотрено 10 мест, подали заявки всего 11 стран. По результатам голосования, в котором приняли участие 169 из 176 членов ИМО, Российская Федерация не была избрана в состав совета. Наша страна набрала 87 голосов – более половины проголосовавших стран, это на 7 голосов больше, чем на предыдущих выборах в 2023 году", - говорится в сообщении Минтранса.

ИМО с 24 ноября по 3 декабря проводит 34-е заседание ассамблеи (высшего органа ИМО), которое проводится один раз в два года. Уточняется, что в период между заседаниями текущие вопросы деятельности обсуждаются на совете, состоящем из 40 членов морской организации, избираемых на двухлетний срок на ассамблее путем тайного общего голосования.
"Российская Федерация как продолжатель членства СССР в ИМО избиралась в совет как страна, наиболее заинтересованная в мировом морском судоходстве. Однако начиная с 2023 года политическое противостояние с Россией ряда стран привело к тому, что вопрос избрания России в совет ИМО приобрел яркий политический окрас. ... Результаты голосования показали, что несмотря на усиленное коллективное противодействие российскому участию в совете, Россия имеет широкое признание среди членов ИМО", - отмечают в министерстве.
Там объяснили, что совет ИМО не принимает обязательных для исполнения странами или судоходными компаниями решений, а в его функции входит обсуждение стратегических планов организации, также формирование предложений по бюджету.
"Участие в работе совета ИМО не ограничивается только избранными в него членами и открыто для всех стран, имеющих статус члена ИМО. Однако по вопросам, требующим голосования, учитываются только голоса членов совета", - заключили в Минтрансе.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Россию не выбрали во время голосования в совет ИКАО
28 сентября, 10:12
 
Россия СССР Министерство транспорта РФ (Минтранс России) Международная морская организация
 
 
