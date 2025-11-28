Россию не выбрали в совет Международной морской организации

«

"На выборы в совет 2025 года Россия подала заявку по категории "А" как страна, наиболее заинтересованная в морском судоходстве. По этой же категории, где предусмотрено 10 мест, подали заявки всего 11 стран. По результатам голосования, в котором приняли участие 169 из 176 членов ИМО, Российская Федерация не была избрана в состав совета. Наша страна набрала 87 голосов – более половины проголосовавших стран, это на 7 голосов больше, чем на предыдущих выборах в 2023 году", - говорится в сообщении Минтранса.