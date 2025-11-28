На Конгрессе в Сириусе обсудили меры поддержки молодых ученых

СИРИУС, 28 ноя - РИА Новости. Меры демографической поддержки молодых ученых стали предметом обсуждения на сессии "Научный и демографический потенциал студенческой семьи – фундамент будущего страны" V Конгресса молодых ученых, крупные российские вузы представили свои практики в этой области.

В начале дискуссии председатель комитета Совета Федерации РФ по науке, образованию и культуре, председатель Постоянной комиссии по науке и образованию межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ Лилия Гумерова отметила, что количество студенческих семей в России растёт.

"Когда мы стали считать семьи, их на первом этапе было 27 тысяч. Прошло не так много времени, я думаю, наша работа имеет результат, потому что сегодня в России 50 тысяч студенческих семей, и в них уже 13 тысяч малышей. И это совершенно не предел", - сказала Гумерова.

Она подчеркнула, что в этом году удалось закрепить понятие "студенческая семья" на законодательном уровне. О золотом стандарте мер поддержки, необходимом минимуме, который уже действует в некоторых образовательных учреждениях, рассказали их руководители во время сессии.

Ректор Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина Павел Моисеев представил корпоративно-демографический стандарт. По его словам, такая демографическая политика вуза поможет строить вертикаль карьеры, не разрушая её первым декретом. Образование в России и других развитых странах стало долгим и сложным, заметил Моисеев.

"Люди, стремясь найти место в жизни, ради этого (образования - ред.) откладывают создание семьи, рождение детей. Потом наверстать упущенное, как правило, не удается", - сказал Моисеев.

Корпоративный демографический стандарт Тамбовского университета включает в том числе следующие меры: единовременные выплаты при вступлении в брак; единовременная и ежемесячная материальная помощь при рождении ребенка; предоставление общежития семейного типа; субсидирование арендного жилья; индивидуальный график обучения; льготное/бесплатное предоставление медицинских услуг; поддержка здоровьесбережения; помощь в трудоустройстве.

В свою очередь, студенческие семьи из Кубанского государственного технологического университета и Новосибирского государственного университета рассказали о собственном опыте получения подобных мер поддержки. Среди мер были названы материальная поддержка для семьи, где оба супруга являются студентами очной формы обучения в вузе, наличие детской игровой комнаты в общежитии, а также юридическая и психологическая помощь.

"Если мы говорим о технологическом суверенитете, о сохранении государственности, нашей страны - большой и многонациональной, то самые главные и ценные вложения, это, конечно же, в человека", - подчеркнула Гумерова.