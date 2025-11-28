Рейтинг@Mail.ru
На Конгрессе в Сириусе обсудили меры поддержки молодых ученых
28.11.2025
https://ria.ru/20251128/rossija-2058433161.html
На Конгрессе в Сириусе обсудили меры поддержки молодых ученых
Меры демографической поддержки молодых ученых стали предметом обсуждения на сессии "Научный и демографический потенциал студенческой семьи – фундамент будущего... РИА Новости, 28.11.2025
На Конгрессе в Сириусе обсудили меры поддержки молодых ученых

На Конгрессе в Сириусе обсудили демографическую поддержку молодых ученых

© Фотохост Конгресса молодых учёных
КМУ-2025. Архивное фото
СИРИУС, 28 ноя - РИА Новости. Меры демографической поддержки молодых ученых стали предметом обсуждения на сессии "Научный и демографический потенциал студенческой семьи – фундамент будущего страны" V Конгресса молодых ученых, крупные российские вузы представили свои практики в этой области.
В начале дискуссии председатель комитета Совета Федерации РФ по науке, образованию и культуре, председатель Постоянной комиссии по науке и образованию межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ Лилия Гумерова отметила, что количество студенческих семей в России растёт.
Работа КМУ-2025 - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
В Сириусе представили рейтинг регионов по поддержке молодых ученых
27 ноября, 23:57
"Когда мы стали считать семьи, их на первом этапе было 27 тысяч. Прошло не так много времени, я думаю, наша работа имеет результат, потому что сегодня в России 50 тысяч студенческих семей, и в них уже 13 тысяч малышей. И это совершенно не предел", - сказала Гумерова.
Она подчеркнула, что в этом году удалось закрепить понятие "студенческая семья" на законодательном уровне. О золотом стандарте мер поддержки, необходимом минимуме, который уже действует в некоторых образовательных учреждениях, рассказали их руководители во время сессии.
Ректор Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина Павел Моисеев представил корпоративно-демографический стандарт. По его словам, такая демографическая политика вуза поможет строить вертикаль карьеры, не разрушая её первым декретом. Образование в России и других развитых странах стало долгим и сложным, заметил Моисеев.
"Люди, стремясь найти место в жизни, ради этого (образования - ред.) откладывают создание семьи, рождение детей. Потом наверстать упущенное, как правило, не удается", - сказал Моисеев.
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Голикова рассказала о допвыплатах при рождении ребенка в студенческой семье
23 октября, 16:13
Корпоративный демографический стандарт Тамбовского университета включает в том числе следующие меры: единовременные выплаты при вступлении в брак; единовременная и ежемесячная материальная помощь при рождении ребенка; предоставление общежития семейного типа; субсидирование арендного жилья; индивидуальный график обучения; льготное/бесплатное предоставление медицинских услуг; поддержка здоровьесбережения; помощь в трудоустройстве.
В свою очередь, студенческие семьи из Кубанского государственного технологического университета и Новосибирского государственного университета рассказали о собственном опыте получения подобных мер поддержки. Среди мер были названы материальная поддержка для семьи, где оба супруга являются студентами очной формы обучения в вузе, наличие детской игровой комнаты в общежитии, а также юридическая и психологическая помощь.
"Если мы говорим о технологическом суверенитете, о сохранении государственности, нашей страны - большой и многонациональной, то самые главные и ценные вложения, это, конечно же, в человека", - подчеркнула Гумерова.
РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство V Конгресса молодых ученых, проходящего на федеральной территории Сириус 26-28 ноября. Кроме того, информационным партнером конгресса выступает международное информационное агентство и радио Sputnik.
Галерея Наука в лицах в Сириусе - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
На Конгрессе молодых ученых открылась галерея "Наука в лицах"
26 ноября, 16:55
 
Общество
 
 
