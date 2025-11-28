Рейтинг@Mail.ru
Россия знает взвешенную позицию Орбана по Украине, заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2025
13:58 28.11.2025
Россия знает взвешенную позицию Орбана по Украине, заявил Путин
Россия знает взвешенную позицию Орбана по Украине, заявил Путин
Россия знает взвешенную позицию премьера Венгрии Виктора Орбана по украинскому вопросу, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2025
в мире
россия
венгрия
владимир путин
виктор орбан
россия
венгрия
в мире, россия, венгрия, владимир путин, виктор орбан
В мире, Россия, Венгрия, Владимир Путин, Виктор Орбан
Россия знает взвешенную позицию Орбана по Украине, заявил Путин

Путин: Россия знает взвешенную позицию Орбана по украинскому вопросу

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россия знает взвешенную позицию премьера Венгрии Виктора Орбана по украинскому вопросу, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы знаем вашу взвешенную позицию по украинскому вопросу", - сказал Путин в ходе российско-венгерских переговоров.
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Россия считает позицию Орбана объективной, заявил Путин
В миреРоссияВенгрияВладимир ПутинВиктор Орбан
 
 
