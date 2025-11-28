Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО за ночь сбили 136 украинских дронов
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
28.11.2025
Силы ПВО за ночь сбили 136 украинских дронов
Силы ПВО за ночь сбили 136 украинских дронов
Вооруженные силы за ночь сбили 136 дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 28.11.2025
безопасность, россия, ростовская область, саратовская область, вооруженные силы украины, республика крым, беспилотники, черное море, азовское море, брянская область, волгоградская область, москва, московская область (подмосковье), курская область, калужская область, воронежская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Ростовская область, Саратовская область, Вооруженные силы Украины, Республика Крым, Беспилотники, Черное море, Азовское море, Брянская область, Волгоградская область, Москва, Московская область (Подмосковье), Курская область, Калужская область, Воронежская область
Силы ПВО за ночь сбили 136 украинских дронов

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили 136 дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 136 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.
Бойцы поразили 46 БПЛА в Ростовской области, 30 — в Саратовской, 29 — в Крыму, 12 — над Черным морем.
Помимо этого, они ликвидировали шесть дронов в Брянской области, пять — в Волгоградской, по два — в Воронежской, Московском регионе и над Азовским морем, а также по одному — в Курской и Калужской областях.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
