Силы ПВО за ночь сбили 136 украинских дронов
Силы ПВО за ночь сбили 136 украинских дронов
Вооруженные силы за ночь сбили 136 дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T07:41:00+03:00
2025-11-28T07:41:00+03:00
2025-11-28T10:18:00+03:00
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Ростовская область, Саратовская область, Вооруженные силы Украины, Республика Крым, Беспилотники, Черное море, Азовское море, Брянская область, Волгоградская область, Москва, Московская область (Подмосковье), Курская область, Калужская область, Воронежская область
