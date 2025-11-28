Эпоха доминирования Запада уходит в прошлое, заявил посол России в Бельгии

БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Эпоха коллективного доминирования Запада уходит в прошлое, Россия предлагает сосредоточить усилия на превращении Евразии в единое пространство мира, заявил посол РФ в Брюсселе Денис Гончар на российско-белорусском мероприятии в бельгийской столице, посвященном вызовам и перспективам евразийской безопасности.

Посол уточнил, что Россия рассчитывает на вклад и предложения всех стран континента по дальнейшему укреплению безопасности и стабильности в Евразии, исходя из принципа первичной ответственности региональных государств за обеспечение собственной безопасности и исключения разрушительного внешнего вмешательства.