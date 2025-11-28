Эпоха доминирования Запада уходит в прошлое, заявил посол России в Бельгии

БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Эпоха коллективного доминирования Запада уходит в прошлое, Россия предлагает сосредоточить усилия на превращении Евразии в единое пространство мира, заявил посол РФ в Брюсселе Денис Гончар на российско-белорусском мероприятии в бельгийской столице, посвященном вызовам и перспективам евразийской безопасности.
"Мир стремительно меняется: эпоха коллективного доминирования Запада уходит в прошлое, а политический и экономический вес стран Глобального Востока и Юга растет. Это подтверждается объективной статистикой в разных сферах. Глобальное большинство отказывается подчиняться диктату и давлению кого бы то ни было и все активнее утверждает свои права. Несмотря на мощное сопротивление тех, кто контролирует "золотой миллиард", тенденция к многополярности ускоряется по всему миру", - сказал он.
Гончар добавил, что для поддержки этих конструктивных процессов Россия и ее единомышленники предлагают сосредоточить усилия на превращении Евразии в единое пространство мира, стабильности и развития, сформировать архитектуру безопасности для всех стран и объединений континента без исключения, основанную на практической реализации принципа равной и неделимой безопасности, и обеспечить уверенность всех участвующих государств в собственном будущем.
"В этой связи призвана сыграть объединяющую роль инициатива, выдвинутая Белоруссией при поддержке России, о разработке Евразийской хартии разнообразия и многополярности в XXI веке… Мы приветствуем поддержку, выраженную Ираном, Мьянмой и КНДР в отношении декларации о будущей Евразийской хартии. Мы высоко оцениваем конструктивный подход к вопросам евразийской безопасности со стороны наших соседей и друзей по СНГ и ШОС, а также других партнеров в Евразии", - подчеркнул дипломат.
Посол уточнил, что Россия рассчитывает на вклад и предложения всех стран континента по дальнейшему укреплению безопасности и стабильности в Евразии, исходя из принципа первичной ответственности региональных государств за обеспечение собственной безопасности и исключения разрушительного внешнего вмешательства.
"Для продвижения идеи евразийской безопасности мы также считаем важным существенно активизировать диалог между многосторонними организациями, уже действующими в Евразии, включая ОДКБ, СНГ, ШОС, АСЕАН, СВМДА, Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива и другие", - заключил он.
Осенью 2024 года на Минской международной конференции по евразийской безопасности Белоруссия и Россия выступили с инициативой разработки Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке и пригласили другие государства Евразии присоединиться к этой работе. Белоруссия и Россия изложили свои "предварительные взгляды" на хартию в документе под названием "Общее видение Евразийской хартии разнообразия и многополярности в XXI веке". Впервые идея о необходимости хартии была озвучена на конференции по евразийской безопасности в Минске в октябре 2023 года.