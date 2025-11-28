Рейтинг@Mail.ru
Россия готова сотрудничать с Евросоюзом, заявил посол в Бельгии - РИА Новости, 28.11.2025
01:48 28.11.2025 (обновлено: 01:49 28.11.2025)
Россия готова сотрудничать с Евросоюзом, заявил посол в Бельгии
Россия готова сотрудничать с Евросоюзом, заявил посол в Бельгии - РИА Новости, 28.11.2025
Россия готова сотрудничать с Евросоюзом, заявил посол в Бельгии
Россия в принципе открыта к сотрудничеству с Евросоюзом, если он откажется от конфронтационного курса, заявил посол России в Бельгии Денис Гончар на... РИА Новости, 28.11.2025
в мире, россия, бельгия, брюссель, владимир путин, сергей лавров, нато, денис гончар
В мире, Россия, Бельгия, Брюссель, Владимир Путин, Сергей Лавров, НАТО, Денис Гончар
Россия готова сотрудничать с Евросоюзом, заявил посол в Бельгии

Посол Гончар: Россия готова сотрудничать с ЕС, если он откажется от конфронтации

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Россия в принципе открыта к сотрудничеству с Евросоюзом, если он откажется от конфронтационного курса, заявил посол России в Бельгии Денис Гончар на российско-белорусском мероприятии в Брюсселе, посвящённом вызовам и перспективам евразийской безопасности.
"В принципе мы открыты к сотрудничеству с нашими западными соседями по Евразийскому континенту, если они откажутся от конфронтационного курса в отношении России и будут готовы к прагматичному, взаимоуважительному взаимодействию на основе баланса интересов. Как подчёркивал российский лидер, если Европа хочет оставаться одним из независимых центров мирового развития и одним из культурных и цивилизационных полюсов планеты, ей необходимо иметь хорошие отношения с Россией, и важно отметить, что мы к этому готовы", - сказал он.
Гончар добавил, что в этом случае можно было бы задуматься о разработке и согласовании новой модели сотрудничества в сфере безопасности в Западной Евразии как части формирующейся континентальной архитектуры.
В июне 2024 года президент России Владимир Путин выдвинул инициативу о создании архитектуры евразийской безопасности, основанной на принципах равенства и неделимости. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, смысл этой концепции заключается в том, чтобы на практике применить принцип "региональным проблемам - региональные решения". Министр отмечал, что именно страны региона должны нести солидарную ответственность за урегулирование конфликтов в Евразии, не допуская негативного вмешательства извне.
В ноябре 2024 года Лавров заявил, что в последние годы, особенно после госпереворота на Украине, НАТО расширяется, претендует на доминирующую роль, причем не только на Западе континента, но и на всем пространстве, заявляя, что для безопасности членов альянса важно заниматься распространением своего влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе и формировать там закрытые блоки. Инициатива, выдвинутая Путиным, о другом подходе к безопасности - равной, обеспеченной без участия внерегиональных сил, она актуальна и уже реализуется, отмечал министр.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
