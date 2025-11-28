Россия готова сотрудничать с Евросоюзом, заявил посол в Бельгии

БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Россия в принципе открыта к сотрудничеству с Евросоюзом, если он откажется от конфронтационного курса, заявил посол России в Бельгии Денис Гончар на российско-белорусском мероприятии в Брюсселе, посвящённом вызовам и перспективам евразийской безопасности.

Гончар добавил, что в этом случае можно было бы задуматься о разработке и согласовании новой модели сотрудничества в сфере безопасности в Западной Евразии как части формирующейся континентальной архитектуры.