Россия готова сотрудничать с Евросоюзом, заявил посол в Бельгии

БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Россия в принципе открыта к сотрудничеству с Евросоюзом, если он откажется от конфронтационного курса, заявил посол России в Бельгии Денис Гончар на российско-белорусском мероприятии в Брюсселе, посвящённом вызовам и перспективам евразийской безопасности.
"В принципе мы открыты к сотрудничеству с нашими западными соседями по Евразийскому континенту, если они откажутся от конфронтационного курса в отношении России и будут готовы к прагматичному, взаимоуважительному взаимодействию на основе баланса интересов. Как подчёркивал российский лидер, если Европа хочет оставаться одним из независимых центров мирового развития и одним из культурных и цивилизационных полюсов планеты, ей необходимо иметь хорошие отношения с Россией, и важно отметить, что мы к этому готовы", - сказал он.
Гончар добавил, что в этом случае можно было бы задуматься о разработке и согласовании новой модели сотрудничества в сфере безопасности в Западной Евразии как части формирующейся континентальной архитектуры.
В июне 2024 года президент России Владимир Путин выдвинул инициативу о создании архитектуры евразийской безопасности, основанной на принципах равенства и неделимости. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, смысл этой концепции заключается в том, чтобы на практике применить принцип "региональным проблемам - региональные решения". Министр отмечал, что именно страны региона должны нести солидарную ответственность за урегулирование конфликтов в Евразии, не допуская негативного вмешательства извне.
В ноябре 2024 года Лавров заявил, что в последние годы, особенно после госпереворота на Украине, НАТО расширяется, претендует на доминирующую роль, причем не только на Западе континента, но и на всем пространстве, заявляя, что для безопасности членов альянса важно заниматься распространением своего влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе и формировать там закрытые блоки. Инициатива, выдвинутая Путиным, о другом подходе к безопасности - равной, обеспеченной без участия внерегиональных сил, она актуальна и уже реализуется, отмечал министр.
