Рейтинг@Mail.ru
Венесуэла и Россия согласовали 42 документа на заседании межправкомиссии - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:28 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/rossija-2058220916.html
Венесуэла и Россия согласовали 42 документа на заседании межправкомиссии
Венесуэла и Россия согласовали 42 документа на заседании межправкомиссии - РИА Новости, 28.11.2025
Венесуэла и Россия согласовали 42 документа на заседании межправкомиссии
Венесуэла и Россия на XIX заседании межправительственной комиссии высокого уровня CIAN согласовали 42 новых документа о сотрудничестве, сообщила исполнительный... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T01:28:00+03:00
2025-11-28T01:28:00+03:00
в мире
венесуэла
россия
москва
делси родригес
николас мадуро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133257/01/1332570191_0:108:2001:1233_1920x0_80_0_0_9615378c82e4d2076ecba8e75fb184aa.jpg
https://ria.ru/20251027/putin-2050934947.html
https://ria.ru/20250507/neft-2015648191.html
венесуэла
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133257/01/1332570191_107:0:1892:1339_1920x0_80_0_0_6e4b12b30308c64e1103448c94da1f9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, россия, москва, делси родригес, николас мадуро
В мире, Венесуэла, Россия, Москва, Делси Родригес, Николас Мадуро
Венесуэла и Россия согласовали 42 документа на заседании межправкомиссии

Венесуэла и Россия согласовали 42 новых документа о сотрудничестве

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийКаракас
Каракас - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Каракас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МЕХИКО, 28 ноя - РИА Новости. Венесуэла и Россия на XIX заседании межправительственной комиссии высокого уровня CIAN согласовали 42 новых документа о сотрудничестве, сообщила исполнительный вице-президент страны Делси Родригес.
"Сегодня мы предлагаем 42 новых действия в десяти областях работы комиссий CIAN... Эти соглашения начнут воплощаться в жизнь очень скоро; такое поручение президент (Венесуэлы Николас Мадуро - ред.) дал венесуэльской стороне, и мы благодарны за возможность рассчитывать на такую великую державу, как Россия, во всех измерениях", - заявила Родригес в ходе заседания, которое транслировал телеканал VTV.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Россия ратифицировала договор с Венесуэлой о стратегическом партнерстве
27 октября, 14:08
Вице-президент отдельно остановилась на энергетическом секторе, сообщив о высоких производственных результатах совместных нефтяных предприятий "Петромонагас", "Петромиранда" и "Петровиктория". Кроме того, по ее словам, парламент Венесуэлы продлил на 15 лет соглашения по компаниям "Петропериха" и "Петробокерон".
"Мы также продвигаемся, и это выдающаяся новость для Венесуэлы, в газовой сфере. Это выдающаяся новость для обеих стран, но венесуэльцев и венесуэлок это особенно радует... У нас работает российская компания Mar Nova, которая уже делает очень ускоренные шаги для производства и экспорта газа", - сказала Родригес.
Вице-президент упомянула развитие новых финансовых механизмов между странами, включая расширение использования российской платежной системы "Мир" и шаги в сторону использования в России венесуэльских карт.
В аграрной сфере Москва и Каракас договорились расширять экспорт какао, кофе и морепродуктов, подписав специальный протокол. Рост взаимной торговли здесь, по оценке венесуэльской стороны, может составить около 400 миллионов долларов.
"Хочу также отметить,... что мы подписываем протоколы о сотрудничестве в сфере вакцин против рака. Для нас этот научный прорыв России является одним из величайших вкладов в (благополучие - ред.) человечества", - добавила Родригес.
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время подписания документов о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Россия и Венесуэла договорились о сотрудничестве в добыче нефти и газа
7 мая, 18:21
 
В миреВенесуэлаРоссияМоскваДелси РодригесНиколас Мадуро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала