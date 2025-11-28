Венесуэла и Россия согласовали 42 документа на заседании межправкомиссии

МЕХИКО, 28 ноя - РИА Новости. Венесуэла и Россия на XIX заседании межправительственной комиссии высокого уровня CIAN согласовали 42 новых документа о сотрудничестве, сообщила исполнительный вице-президент страны Делси Родригес.

"Сегодня мы предлагаем 42 новых действия в десяти областях работы комиссий CIAN... Эти соглашения начнут воплощаться в жизнь очень скоро; такое поручение президент ( Венесуэлы Николас Мадуро - ред.) дал венесуэльской стороне, и мы благодарны за возможность рассчитывать на такую великую державу, как Россия , во всех измерениях", - заявила Родригес в ходе заседания, которое транслировал телеканал VTV

Вице-президент отдельно остановилась на энергетическом секторе, сообщив о высоких производственных результатах совместных нефтяных предприятий "Петромонагас", "Петромиранда" и "Петровиктория". Кроме того, по ее словам, парламент Венесуэлы продлил на 15 лет соглашения по компаниям "Петропериха" и "Петробокерон".

"Мы также продвигаемся, и это выдающаяся новость для Венесуэлы, в газовой сфере. Это выдающаяся новость для обеих стран, но венесуэльцев и венесуэлок это особенно радует... У нас работает российская компания Mar Nova, которая уже делает очень ускоренные шаги для производства и экспорта газа", - сказала Родригес.

Вице-президент упомянула развитие новых финансовых механизмов между странами, включая расширение использования российской платежной системы "Мир" и шаги в сторону использования в России венесуэльских карт.

В аграрной сфере Москва Каракас договорились расширять экспорт какао, кофе и морепродуктов, подписав специальный протокол. Рост взаимной торговли здесь, по оценке венесуэльской стороны, может составить около 400 миллионов долларов.