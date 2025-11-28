Роспотребнадзор рассказал о правах потребителей при покупке товара по акции

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Потребитель при обнаружении недостатка в приобретенном по акции товаре имеет право требовать замены на вещь этой же или другой марки с перерасчетом цены, уменьшения покупной цены, безвозмездного устранения недостатков, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре в "черную пятницу".

"Покупателю важно знать, что любой товар, приобретенный по акции, подлежит возврату и обмену в том же порядке, как и обычно продаваемые аналогичные товары. В частности, если непродовольственный товар надлежащего качества не подошел потребителю по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации, то в соответствии с законом "О защите прав потребителей" он имеет право на обмен в течение 14 дней, не считая дня покупки", - рассказали в Роспотребнадзоре

В ведомстве отметили, что исключениями в данном случае являются товары, входящие в соответствующий перечень, утвержденный постановлением правительства РФ . В нем есть лекарственные препараты, предметы личной гигиены, парфюмерно-косметические товары, нижнее белье, носки, товары бытовой химии, ювелирные изделия, автомобили, книги, животные и растения.

Часто условия покупки какого-либо товара предусматривают предоставление скидок на последующие приобретения при предъявлении дисконтной карты. Подобные условия должны давать четкое представление потребителю, когда и в каких случаях можно воспользоваться картой, пояснили в Роспотребнадзоре.

"Если в товаре, приобретенном по акции, обнаружен недостаток, потребитель имеет право требовать: замены на товар этой же марки (модели); замены на товар другой марки (модели) с перерасчетом цены; уменьшения покупной цены; безвозмездного устранения недостатков купленного товара; расторжения договора купли-продажи с возвратом денежных средств", - сообщили в пресс-службе.

В Роспотребнадзоре призвали потребителей к бдительности и осторожности в период покупок с высокими скидками. Чтобы избежать импульсивных покупок, в ведомстве посоветовали составить подробный список товаров, которые планируется купить. Это поможет избежать ненужных расходов. Прежде чем совершить покупку, также нужно провести тщательное исследование продуктов или услуг.