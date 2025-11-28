Рейтинг@Mail.ru
01:51 28.11.2025
Роспотребнадзор рассказал о правах потребителей при покупке товара по акции
Роспотребнадзор рассказал о правах потребителей при покупке товара по акции

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Потребитель при обнаружении недостатка в приобретенном по акции товаре имеет право требовать замены на вещь этой же или другой марки с перерасчетом цены, уменьшения покупной цены, безвозмездного устранения недостатков, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре в "черную пятницу".
"Покупателю важно знать, что любой товар, приобретенный по акции, подлежит возврату и обмену в том же порядке, как и обычно продаваемые аналогичные товары. В частности, если непродовольственный товар надлежащего качества не подошел потребителю по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации, то в соответствии с законом "О защите прав потребителей" он имеет право на обмен в течение 14 дней, не считая дня покупки", - рассказали в Роспотребнадзоре.
Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам транспортных услуг
17 ноября, 00:23
В ведомстве отметили, что исключениями в данном случае являются товары, входящие в соответствующий перечень, утвержденный постановлением правительства РФ. В нем есть лекарственные препараты, предметы личной гигиены, парфюмерно-косметические товары, нижнее белье, носки, товары бытовой химии, ювелирные изделия, автомобили, книги, животные и растения.
Часто условия покупки какого-либо товара предусматривают предоставление скидок на последующие приобретения при предъявлении дисконтной карты. Подобные условия должны давать четкое представление потребителю, когда и в каких случаях можно воспользоваться картой, пояснили в Роспотребнадзоре.
"Если в товаре, приобретенном по акции, обнаружен недостаток, потребитель имеет право требовать: замены на товар этой же марки (модели); замены на товар другой марки (модели) с перерасчетом цены; уменьшения покупной цены; безвозмездного устранения недостатков купленного товара; расторжения договора купли-продажи с возвратом денежных средств", - сообщили в пресс-службе.
В Роспотребнадзоре призвали потребителей к бдительности и осторожности в период покупок с высокими скидками. Чтобы избежать импульсивных покупок, в ведомстве посоветовали составить подробный список товаров, которые планируется купить. Это поможет избежать ненужных расходов. Прежде чем совершить покупку, также нужно провести тщательное исследование продуктов или услуг.
"При покупке товаров со скидкой сравнивайте их цены с другими продавцами, так как некоторые из них могут быть проданы по сопоставимой цене в других местах, что может указывать на маркетинговые уловки", - отметили в ведомстве.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
В Госдуме попросили проверить практику указания цены за 100 грамм
29 июля, 04:07
 
ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
