Роснедра рассказали о приросте запасов нефти и конденсата в России - РИА Новости, 28.11.2025
09:06 28.11.2025
Роснедра рассказали о приросте запасов нефти и конденсата в России
Прирост запасов нефти и конденсата в России за первые девять месяцев 2025 года составил 80,5 миллиона тонн, газа - 450 миллиардов кубометров, сообщили РИА... РИА Новости, 28.11.2025
экономика, россия, александр новак, федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
Экономика, Россия, Александр Новак, Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра)
Роснедра рассказали о приросте запасов нефти и конденсата в России

Роснедра: добыча нефти и конденсата в России составила 80,5 миллиона тонн

Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Прирост запасов нефти и конденсата в России за первые девять месяцев 2025 года составил 80,5 миллиона тонн, газа - 450 миллиардов кубометров, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роснедр.
"За девять месяцев 2025 года прирост извлекаемых запасов за счет геологоразведочных работ составил по жидким (нефть + конденсат) углеводородам 80,5 миллиона тонн, по газу - 450 миллиардов кубометров. По итогам года цифры, безусловно, будут выше", - рассказали в ведомстве.
Роснедра ранее сообщали, что увеличение извлекаемых запасов газа в РФ за счет геологоразведочных работ в первом полугодии составило 183 миллиарда кубометров, нефти - 54,5 миллиона тонн, конденсата - 15 миллионов тонн, но основной прирост ожидается во втором полугодии по мере завершения сезонных работ и сдачи отчетности.
Добыча нефти в России в 2025 году ожидается на уровне 515-520 миллионов тонн, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Он также говорил, что добыча нефти в 2024 году составила 516 миллионов тонн, газа - 685 миллиардов кубометров.
ЭкономикаРоссияАлександр НовакФедеральное агентство по недропользованию (Роснедра)
 
 
