Роснедра рассказали о приросте запасов нефти и конденсата в России

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Прирост запасов нефти и конденсата в России за первые девять месяцев 2025 года составил 80,5 миллиона тонн, газа - 450 миллиардов кубометров, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роснедр.

"За девять месяцев 2025 года прирост извлекаемых запасов за счет геологоразведочных работ составил по жидким (нефть + конденсат) углеводородам 80,5 миллиона тонн, по газу - 450 миллиардов кубометров. По итогам года цифры, безусловно, будут выше", - рассказали в ведомстве.