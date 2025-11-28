Рейтинг@Mail.ru
Роскомнадзор допустил полную блокировку WhatsApp
18:20 28.11.2025 (обновлено: 19:42 28.11.2025)
Роскомнадзор допустил полную блокировку WhatsApp
Роскомнадзор допустил полную блокировку WhatsApp - РИА Новости, 28.11.2025
Роскомнадзор допустил полную блокировку WhatsApp
WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*) полностью заблокируют при невыполнении требований законодательства, сообщил Роскомнадзор. РИА Новости, 28.11.2025
технологии
россия
whatsapp inc.
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
россия
технологии, россия, whatsapp inc., федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество
Роскомнадзор допустил полную блокировку WhatsApp

Роскомнадзор: WhatsApp будет полностью заблокирован при невыполнении законов РФ

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*) полностью заблокируют при невыполнении требований законодательства, сообщил Роскомнадзор.
"В случае если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован", — говорится в публикации.

Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
WhatsApp может потерять права на товарные знаки, заявили в Роспатенте
30 октября, 05:09
В ведомстве подчеркнули, что WhatsApp не соблюдает положения, направленные на предотвращение преступлений и мошенничества в России. Его также используют для организации терактов и вербовки их исполнителей.
РКН добавил, что вводит ограничения поэтапно, и порекомендовал россиянам переходить на национальные сервисы.
Как рассказал член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин, количество атак на пользователей WhatsApp увеличилось в 3,5 раза в 2025 году. По его словам, были зафиксированы взлом тысяч аккаунтов и кража данных, а также были обнаружены "клоны" учетных записей, через которые мошенники выманивали деньги у людей.
* Признана экстремистской и запрещена в России.
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
WhatsApp начал предлагать добавить почту в аккаунт, пугая блокировкой
13 ноября, 11:11
 
ТехнологииРоссияWhatsApp Inc.Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Общество
 
 
