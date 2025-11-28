Роскомнадзор допустил полную блокировку WhatsApp

"В случае если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован", — говорится в публикации.

В ведомстве подчеркнули, что WhatsApp не соблюдает положения, направленные на предотвращение преступлений и мошенничества в России. Его также используют для организации терактов и вербовки их исполнителей.

Как рассказал член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин, количество атак на пользователей WhatsApp увеличилось в 3,5 раза в 2025 году. По его словам, были зафиксированы взлом тысяч аккаунтов и кража данных, а также были обнаружены "клоны" учетных записей, через которые мошенники выманивали деньги у людей.