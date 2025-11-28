https://ria.ru/20251128/roskomnadzor-2058463573.html
Роскомнадзор допустил полную блокировку WhatsApp
WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*) полностью заблокируют при невыполнении требований законодательства, сообщил Роскомнадзор. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T18:20:00+03:00
2025-11-28T18:20:00+03:00
2025-11-28T19:42:00+03:00
россия
Роскомнадзор: WhatsApp будет полностью заблокирован при невыполнении законов РФ
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*) полностью заблокируют при невыполнении требований законодательства, сообщил Роскомнадзор.
"В случае если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован", — говорится в публикации.
В ведомстве подчеркнули, что WhatsApp не соблюдает положения, направленные на предотвращение преступлений и мошенничества в России. Его также используют для организации терактов и вербовки их исполнителей.
РКН добавил, что вводит ограничения поэтапно, и порекомендовал россиянам переходить на национальные сервисы.
Как рассказал член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин, количество атак на пользователей WhatsApp увеличилось в 3,5 раза в 2025 году. По его словам, были зафиксированы взлом тысяч аккаунтов и кража данных, а также были обнаружены "клоны" учетных записей, через которые мошенники выманивали деньги у людей.
* Признана экстремистской и запрещена в России.