"Росатом": все больше талантливой молодежи приходит в атомную отрасль РФ

СИРИУС, 28 ноя – РИА Новости. "Росатом" выстроил устойчивую образовательную систему, обеспечивающую приток талантливой молодежи в отечественную атомную отрасль для выполнения уникальных передовых проектов, и доля молодых ученых в "Росатоме" растет, рассказала заместитель генерального директора госкорпорации Татьяна Терентьева.

Торжественное мероприятие в честь научно-педагогических работников партнерских университетов "Росатома" прошло в пятницу в рамках V Конгресса молодых ученых. 30 лучших научно-педагогических работников из 13 ведущих технических вузов страны получили сертификаты на технические туры на уникальные производственные площадки "Росатома" в 2026 году. Награждение было приурочено к 80-летию атомной промышленности. Оно стало признанием вклада преподавателей в подготовку кадров для одной из самых технологичных отраслей России.

Все больше стран стремятся развивать у себя атомные технологии для обеспечения своего устойчивого развития, и "Росатом" предлагает им свои уникальные технологии, сказала Терентьева журналистам по итогам церемонии. Но для развития новых технологий необходимо подготовить большое число специалистов, отметила она.

"Только лишь в рамках проекта "Прорыв" по замыканию ядерного топливного цикла мы просчитали потребность в специалистах, она составляет порядка 30 тысяч", – сказала Терентьева.

Кроме того, новые высококлассные специалисты будут необходимы для таких направлений, также развиваемых "Росатомом", как технологии ядерных энергетических реакторов малой мощности, ядерная медицина, новые материалы, производство редкоземельных металлов, плазменные технологии для космоса, термоядерная энергетика и другие, отметила заместитель гендиректора "Росатома".

© РИА Новости Торжественное мероприятие в честь научно-педагогических работников партнерских университетов Госкорпорации "Росатом" © РИА Новости Торжественное мероприятие в честь научно-педагогических работников партнерских университетов Госкорпорации "Росатом"

"Исторически атомная отрасль развивалась молодыми учеными. И сейчас, как никогда, у молодых ученых открывается очень много уникальных возможностей", – подчеркнула Терентьева.

Она пояснила, почему для молодых специалистов работа в "Росатоме" будет привлекательной.

"Работать у нас – это быть причастным к созданию технологий и реализации проектов, которые влияют на жизнь миллионов людей в стране и в мире, делают их жизнь лучше и формируют будущее всего человечества. С атомной промышленностью связаны проекты, которые меняли ход истории, создавали новый технологический ландшафт в мире. Чувство сопричастности с ними – важный нематериальный стимул. Нередко это возможность реализовать себя в новом качестве и воплотить свою мечту", – подчеркнула Терентьева.

По словам Терентьевой, треть работников российской атомной отрасли – молодые люди, это 130 тысяч человек, причем в научном дивизионе "Росатома" – около 40% молодежи.

Ежегодно доля принятой молодежи среди новых работников научных предприятий "Росатома" составляет около половины, а в некоторых организациях превышает 70%, добавила она.

"Наша наука молодеет", – констатировала Терентьева.

По словам Терентьевой, помимо масштабных задач, "Росатом" выстраивает для ученых прозрачные и перспективные карьерные траектории.

"Молодой специалист может расти как по управленческой, так и по экспертной линии, достигая значимых позиций в сжатые сроки", – сказала она.

В "Росатоме" выстроена устойчивая образовательная система, обеспечивающая приток талантливой молодежи в атомную отрасль, подчеркнула Терентьева. По ее словам, молодой специалист может видеть, каковы его карьерные перспективы.

"Ключевая задача "Росатома" в работе с талантливой молодежью – привлечение и быстрое развитие до уровня ученых мирового уровня. Эта работа начинается еще со школьного возраста. Мы выстроили эффективную систему "школа-вуз-предприятие". Развиваем молодежные сообщества (юниоры, студенты, отраслевая молодежь), которые помогают выстроить бесшовный путь от школы до предприятий. Итог: около 87% выпускников специализированных классов (инженерные классы) поступают на профильные для "Росатома" направления подготовки. Каждый год к нам в отрасль приходят 4,5 тысячи выпускников вузов и колледжей, треть из выпускников вузов – "краснодипломники", – сказала Терентьева.

Сообщество студентов "Росатома" способствует выбору работы по душе на одном из предприятий атомной отрасли. Студенты получают возможность начать исследовательскую карьеру по программе научных стажировок "Лаборатория роста "Росатома", занимаются оплачиваемой научной работой в лучших научных институтах "Росатома".

© РИА Новости Торжественное мероприятие в честь научно-педагогических работников партнерских университетов Госкорпорации "Росатом" © РИА Новости Торжественное мероприятие в честь научно-педагогических работников партнерских университетов Госкорпорации "Росатом"

По словам Терентьевой, более 600 студентов ведущих вузов стали участниками этой программы, около 300 выпускников стажировки получили постоянные научные должности и продолжают работу в научных институтах атомной отрасли – каждый второй. Стажеры сразу становятся полноценными сотрудниками научных организаций госкорпорации, отметила она.

На этом развитие не заканчивается, добавила Терентьева.

"Отраслевой совет молодежи и отраслевые научные школы "Росатома" помогают развить до высочайшего уровня научно-технические компетенции. Средний возраст выпускников Научных школ – 30 лет, самому молодому выпускнику 22 года. Более половины всех выпускников программы получили повышение в должности", – отметила она.

Важным шагом в карьере ученого "Росатома" является защита диссертации, и для этого в госкорпорации создан Центр поддержки диссертантов. В "Росатоме" также действует Отраслевой совет молодых ученых, участники которого ведут активную научную и популяризаторскую работу, добавила Терентьева.