Рогов назвал обыски у Ермака началом громкого процесса по разоблачению - РИА Новости, 28.11.2025
16:10 28.11.2025
Рогов назвал обыски у Ермака началом громкого процесса по разоблачению
Рогов назвал обыски у Ермака началом громкого процесса по разоблачению - РИА Новости, 28.11.2025
Рогов назвал обыски у Ермака началом громкого процесса по разоблачению
Обыски у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака являются началом громкого процесса по разоблачению коррупционной сущности высших должностных лиц на... РИА Новости, 28.11.2025
в мире, украина, россия, киев, андрей ермак, владимир зеленский, владимир рогов, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), дело миндича
В мире, Украина, Россия, Киев, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Дело Миндича
Рогов назвал обыски у Ермака началом громкого процесса по разоблачению

Рогов: обыски у Ермака являются началом громкого процесса по разоблачению

Председатель Комиссии ОП России по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
Председатель Комиссии ОП России по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Председатель Комиссии ОП России по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Обыски у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака являются началом громкого процесса по разоблачению коррупционной сущности высших должностных лиц на Украине, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Обыск у Ермака – это только начало громкого процесса по разоблачению коррупционной сущности верхушки действующего в Киеве режима. Дальше, если Зеленский не сделает выводы, то вполне возможно, гласности будут преданы сведения о его личной причастности к обворовыванию Украины и ее народа", - сказал Рогов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
FT узнала, что случится с Зеленским в случае увольнения Ермака
Вчера, 14:56
По его словам, Зеленский становится жертвой собственной неадекватности.
"Он по-прежнему считает себя незаменимым для Запада, не понимая, что стал очень токсичным и слишком много знающим", - сказал Рогов.
В пятницу депутат Верховой рады Украины Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. В свою очередь депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что НАБУ готовится сообщить об обвинении Ермаку.
Сотрудники антикоррупционных структур НАБУ и САП проводят обыски у Ермака - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В Госдуме прокомментировали обыски у Ермака
Вчера, 11:20
 
В миреУкраинаРоссияКиевАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийВладимир РоговНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)Дело Миндича
 
 
