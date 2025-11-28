СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Обыски у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака являются началом громкого процесса по разоблачению коррупционной сущности высших должностных лиц на Украине, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Обыск у Ермака – это только начало громкого процесса по разоблачению коррупционной сущности верхушки действующего в Киеве режима. Дальше, если Зеленский не сделает выводы, то вполне возможно, гласности будут преданы сведения о его личной причастности к обворовыванию Украины и ее народа", - сказал Рогов.
По его словам, Зеленский становится жертвой собственной неадекватности.
"Он по-прежнему считает себя незаменимым для Запада, не понимая, что стал очень токсичным и слишком много знающим", - сказал Рогов.
В пятницу депутат Верховой рады Украины Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. В свою очередь депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что НАБУ готовится сообщить об обвинении Ермаку.
