СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Обыски у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака являются началом громкого процесса по разоблачению коррупционной сущности высших должностных лиц на Украине, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

"Он по-прежнему считает себя незаменимым для Запада, не понимая, что стал очень токсичным и слишком много знающим", - сказал Рогов.