В Благовещенске приняли уникальные роды тройни

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 ноя – РИА Новости. Феноменальная тройня детей родилась в Благовещенске, такой случай монохориальной триамниотической беременности по медицинской статистике бывает один на 200 миллионов родов, сообщает Феноменальная тройня детей родилась в Благовещенске, такой случай монохориальной триамниотической беременности по медицинской статистике бывает один на 200 миллионов родов, сообщает пресс-служба Амурской областной клинической больницы.

Жители Благовещенска Марина и Виталий Коншаровы – уже родители двоих детей и новость о тройной беременности стала для них полной неожиданностью. Эта тройня – первая за последние три года в областном перинатальном центре (ОПЦ).

"Беременность была не просто многоплодной, а монохориальной триамниотической, то есть три плода, каждый в своем плодном пузыре, питались от одной плаценты. Это редкий феномен, по статистике один случай приходится на 200 миллионов родов. Разумеется, такая беременность имеет повышенные риски, поэтому будущая мама помимо наблюдения у перинатолога по месту жительства посещала женскую консультацию при ОПЦ", - приводятся в сообщении слова заведующей женской консультацией областного перинатального центра Ирины Лаптевой.

Мальчики родились 7 ноября, у них довольно высокие показатели - 7/7 по шкале Апгар и хороший для тройни вес (2150 граммов, 1985 граммов, 2140 граммов). За время пребывания в отделении каждый младенец прибавил около 300 граммов, что тоже очень неплохо, отметили врачи ОПЦ.