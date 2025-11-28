Рейтинг@Mail.ru
В Благовещенске приняли уникальные роды тройни - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
09:19 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/rody-2058254747.html
В Благовещенске приняли уникальные роды тройни
В Благовещенске приняли уникальные роды тройни - РИА Новости, 28.11.2025
В Благовещенске приняли уникальные роды тройни
Феноменальная тройня детей родилась в Благовещенске, такой случай монохориальной триамниотической беременности по медицинской статистике бывает один на 200... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T09:19:00+03:00
2025-11-28T09:19:00+03:00
хорошие новости
благовещенск
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058253357_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_e99a17fa6cc8f0fb5de02c3420cce57c.jpg
https://ria.ru/20251127/vyplaty-1728392476.html
https://ria.ru/20251023/beremennost-2050105437.html
благовещенск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058253357_24:0:1168:858_1920x0_80_0_0_c0f4b2ba5457b3825b752d303c466842.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
благовещенск, общество
Хорошие новости, Благовещенск, Общество
В Благовещенске приняли уникальные роды тройни

В Благовещенске родилась феноменальная тройня мальчиков

© Фото : Амурская областная клиническая больница/ВКонтактеФеноменальная тройня детей родилась в Благовещенске
Феноменальная тройня детей родилась в Благовещенске - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Фото : Амурская областная клиническая больница/ВКонтакте
Феноменальная тройня детей родилась в Благовещенске
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 ноя – РИА Новости. Феноменальная тройня детей родилась в Благовещенске, такой случай монохориальной триамниотической беременности по медицинской статистике бывает один на 200 миллионов родов, сообщает пресс-служба Амурской областной клинической больницы.
Жители Благовещенска Марина и Виталий Коншаровы – уже родители двоих детей и новость о тройной беременности стала для них полной неожиданностью. Эта тройня – первая за последние три года в областном перинатальном центре (ОПЦ).
Отдыхающие в парке Дружбы в Москве. Декретные выплаты - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Пособие по беременности и родам в 2025 году: как получить, размер выплат
Вчера, 18:55
"Беременность была не просто многоплодной, а монохориальной триамниотической, то есть три плода, каждый в своем плодном пузыре, питались от одной плаценты. Это редкий феномен, по статистике один случай приходится на 200 миллионов родов. Разумеется, такая беременность имеет повышенные риски, поэтому будущая мама помимо наблюдения у перинатолога по месту жительства посещала женскую консультацию при ОПЦ", - приводятся в сообщении слова заведующей женской консультацией областного перинатального центра Ирины Лаптевой.
Мальчики родились 7 ноября, у них довольно высокие показатели - 7/7 по шкале Апгар и хороший для тройни вес (2150 граммов, 1985 граммов, 2140 граммов). За время пребывания в отделении каждый младенец прибавил около 300 граммов, что тоже очень неплохо, отметили врачи ОПЦ.
Родители назвали сыновей Дмитрий, Артем и Николай. В день выписки младенцев нарядили в цвет триколора: белое, синее и красное. Родственники и близкие встречали новых членов общества с цветами и российским флагом, добавили в АОКБ.
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
В России запустят регистр с данными о беременных
23 октября, 15:38
 
Хорошие новостиБлаговещенскОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала