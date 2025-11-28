РКН рекомендовал переходить на национальные сервисы

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор рекомендует россиянам переходить на национальные сервисы на фоне введения ограничений в отношении WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*, которая признана экстремистской на территории РФ).

"Ограничения вводятся поэтапно, позволяя перейти пользователям на использование других мессенджеров. Рекомендуем переходить на национальные сервисы", - заявили там.