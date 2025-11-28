https://ria.ru/20251128/rets-2058415623.html
Россия может продвигать аудиовизуальный контент в Азию через блогеров
Россия может продвигать аудиовизуальный контент в Азию через блогеров
Работа с блогерами и стримерами - это перспективный инструмент для продвижения российского цифрового контента на рынки стран Юго-Восточной Азии, заявил старший... РИА Новости, 28.11.2025
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Работа с блогерами и стримерами - это перспективный инструмент для продвижения российского цифрового контента на рынки стран Юго-Восточной Азии, заявил старший вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Никита Гусаков.
"Один из эффективных способов, который мы в Российском экспортном центре освоили для продвижения российских товаров - это работа с блогерами и стримерами. Следующим шагом станет применение этого подхода в креативных индустриях, таких как анимация. При этом, важно адаптировать контент под локальную аудиторию. Другой способ выхода на зарубежный рынок – это копродукция", - рассказал Гусаков, его цитирует пресс-служба РЭЦ.
По его словам, уже есть успешные примеры такого формата российского сотрудничества с Китаем в сфере кино и анимации, и аналогичные возможности есть и для продвижения в Таиланде.
"Кроме того, у нас был опыт организации реверсных бизнес-миссий, когда мы приглашали делегацию экспертов из Таиланда и других стран знакомиться с российскими возможностями в кино- и анимационной индустрии. Одновременно российские компании посещали зарубежные рынки, чтобы налаживать сотрудничество", - также отметил Гусаков.