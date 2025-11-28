Рейтинг@Mail.ru
Россия может продвигать аудиовизуальный контент в Азию через блогеров - РИА Новости, 28.11.2025
16:31 28.11.2025
Россия может продвигать аудиовизуальный контент в Азию через блогеров
Россия может продвигать аудиовизуальный контент в Азию через блогеров - РИА Новости, 28.11.2025
Россия может продвигать аудиовизуальный контент в Азию через блогеров
Работа с блогерами и стримерами - это перспективный инструмент для продвижения российского цифрового контента на рынки стран Юго-Восточной Азии, заявил старший... РИА Новости, 28.11.2025
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968816009_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_292a78e1a2958cd019b389d0878be771.jpg
1920
1920
true
Экономика
Россия может продвигать аудиовизуальный контент в Азию через блогеров

Россия может продвигать аудиовизуальный контент в страны Азии через блогеров

© iStock.com / Reka OlgaДевушка снимает видео на смартфон
Девушка снимает видео на смартфон - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© iStock.com / Reka Olga
Девушка снимает видео на смартфон. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Работа с блогерами и стримерами - это перспективный инструмент для продвижения российского цифрового контента на рынки стран Юго-Восточной Азии, заявил старший вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Никита Гусаков.
"Один из эффективных способов, который мы в Российском экспортном центре освоили для продвижения российских товаров - это работа с блогерами и стримерами. Следующим шагом станет применение этого подхода в креативных индустриях, таких как анимация. При этом, важно адаптировать контент под локальную аудиторию. Другой способ выхода на зарубежный рынок – это копродукция", - рассказал Гусаков, его цитирует пресс-служба РЭЦ.
По его словам, уже есть успешные примеры такого формата российского сотрудничества с Китаем в сфере кино и анимации, и аналогичные возможности есть и для продвижения в Таиланде.
"Кроме того, у нас был опыт организации реверсных бизнес-миссий, когда мы приглашали делегацию экспертов из Таиланда и других стран знакомиться с российскими возможностями в кино- и анимационной индустрии. Одновременно российские компании посещали зарубежные рынки, чтобы налаживать сотрудничество", - также отметил Гусаков.
Девушка наносит тональный крем - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Издание Khaleej Times написало об интересе потребителей к косметике из РФ
Вчера, 16:28
 
