Россия может продвигать аудиовизуальный контент в Азию через блогеров

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Работа с блогерами и стримерами - это перспективный инструмент для продвижения российского цифрового контента на рынки стран Юго-Восточной Азии, заявил старший вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Никита Гусаков.

"Один из эффективных способов, который мы в Российском экспортном центре освоили для продвижения российских товаров - это работа с блогерами и стримерами. Следующим шагом станет применение этого подхода в креативных индустриях, таких как анимация. При этом, важно адаптировать контент под локальную аудиторию. Другой способ выхода на зарубежный рынок – это копродукция", - рассказал Гусаков, его цитирует пресс-служба РЭЦ.

По его словам, уже есть успешные примеры такого формата российского сотрудничества с Китаем в сфере кино и анимации, и аналогичные возможности есть и для продвижения в Таиланде.