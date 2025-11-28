Рейтинг@Mail.ru
14:48 28.11.2025
РЭЦ представил Региональный экспортный стандарт 3.0
РЭЦ представил Региональный экспортный стандарт 3.0
2025-11-28T14:48:00+03:00
2025-11-28T14:48:00+03:00
РЭЦ представил Региональный экспортный стандарт 3.0

РЭЦ представил обновленный Региональный экспортный стандарт 3.0

Логотип цифровой платформы "Мой экспорт", созданной АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип цифровой платформы "Мой экспорт", созданной АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ). Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) представил обновленный Региональный экспортный стандарт 3.0, в российских регионах его внедрение предусмотрено с начала 2026 года, говорится в сообщении центра.
"Обновленный проект Регионального экспортного стандарта 3.0 (РЭС 3.0) представил Российский экспортный центр в рамках всероссийского семинара-совещания. Внедрение обновленной версии Регионального экспортного стандарта в российских регионах предусмотрено с начала 2026 года", - сказано в сообщении.
Обновление стандарта стало ответом на запросы бизнеса и регионов, а также реакцией на изменившуюся внешнеэкономическую конъюнктуру.
Региональный экспортный стандарт 3.0 - это не просто обновление, это стратегический переход от создания базовых условий к эффективному внедрению экспортных инструментов. Новая версия РЭС, разработанная при участии всех заинтересованных сторон, сфокусирована на практическом внедрении инструментов поддержки.
"Ключевое отличие версии РЭС 3.0 - упор на дальнейшее повышение эффективности региональной экспортной инфраструктуры, к примеру: введение трехуровневой оценки результатов деятельности региональных администраций по развитию экспорта, нацеленность на межрегиональную кооперацию при выводе компаний на экспорт, внедрение Цифрового стандарта и интеграция региональных цифровых платформ с платформой "Мой экспорт", - отметил вице-президент РЭЦ Александр Молодцов, его слова приводятся в сообщении.
Отмечается, что внедрение предыдущей версии, Регионального экспортного стандарта 2.0, позволило создать во всех регионах РФ необходимые базовые условия для осуществления и развития экспортной деятельности, унифицированную платформу поддержки экспортно ориентированных компаний. Она охватывает широкий спектр мер: от разработки документов стратегического планирования и работы институтов поддержки экспорта, до организации мероприятий по расширению международных связей, продвижению продукции региональных компаний на внешних рынках, а также образовательных программ для бизнеса и специалистов в сфере ВЭД.
По итогам семинара-совещания совместно с представителями регионов было принято решение о согласовании обновленного проекта РЭС 3.0 в представленной редакции. Вопрос будет вынесен на рассмотрение в рамках профильной комиссии Госсовета РФ по экспорту, а также на Проектный комитет по национальному проекту "Международная кооперация и экспорт", проведение которого запланировано на декабрь 2025 года.
Заголовок открываемого материала