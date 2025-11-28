РЭЦ представил Региональный экспортный стандарт 3.0

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) представил обновленный Региональный экспортный стандарт 3.0, в российских регионах его внедрение предусмотрено с начала 2026 года, говорится в сообщении центра.

"Обновленный проект Регионального экспортного стандарта 3.0 (РЭС 3.0) представил Российский экспортный центр в рамках всероссийского семинара-совещания. Внедрение обновленной версии Регионального экспортного стандарта в российских регионах предусмотрено с начала 2026 года", - сказано в сообщении.

Обновление стандарта стало ответом на запросы бизнеса и регионов, а также реакцией на изменившуюся внешнеэкономическую конъюнктуру.

Региональный экспортный стандарт 3.0 - это не просто обновление, это стратегический переход от создания базовых условий к эффективному внедрению экспортных инструментов. Новая версия РЭС, разработанная при участии всех заинтересованных сторон, сфокусирована на практическом внедрении инструментов поддержки.

"Ключевое отличие версии РЭС 3.0 - упор на дальнейшее повышение эффективности региональной экспортной инфраструктуры, к примеру: введение трехуровневой оценки результатов деятельности региональных администраций по развитию экспорта, нацеленность на межрегиональную кооперацию при выводе компаний на экспорт, внедрение Цифрового стандарта и интеграция региональных цифровых платформ с платформой "Мой экспорт", - отметил вице-президент РЭЦ Александр Молодцов, его слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что внедрение предыдущей версии, Регионального экспортного стандарта 2.0, позволило создать во всех регионах РФ необходимые базовые условия для осуществления и развития экспортной деятельности, унифицированную платформу поддержки экспортно ориентированных компаний. Она охватывает широкий спектр мер: от разработки документов стратегического планирования и работы институтов поддержки экспорта, до организации мероприятий по расширению международных связей, продвижению продукции региональных компаний на внешних рынках, а также образовательных программ для бизнеса и специалистов в сфере ВЭД.